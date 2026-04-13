مؤتمر سوبوسلاي: أثق في قدرتنا على قلب النتيجة أمام باريس سان جيرمان 

عبر دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول عن ثقته في قدرة فريقه على قلب النتيجة أمام باريس سان جيرمان.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه باريس سان جيرمان في المباراة التي ستجمعهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب المجري خلال المؤتمر الصحفي: "منحنا أيام راحة أكثر تحدث الفارق، لست هنا لأقول إن الدوري الإنجليزي يجب أن يمنحنا أيام راحة أو يساعدنا في دوري الأبطال، لكن هكذا هي الأمور".

وأضاف "مباراة الإياب ضد باريس سان جيرمان ستكون مختلفة عن الذهاب سنقوم بالأشياء بطريقة مختلفة، علينا أن ندخل بكل قوتنا ونقدم كل ما لدينا".

وشدد "إذا قام الجميع بما هو مطلوب منهم فهناك فرصة كبيرة للتأهل، إذا حققنا النتيجة فستكون واحدة من أفضل النتائج في مسيرتي".

وأكمل "أؤمن تماما أننا قادرون على قلب النتيجة لأنني أعرف ما يمكننا فعله وما نملكه من لاعبين".

وأتم "أعرف العقلية التي نمتلكها لأننا أظهرناها مرات عديدة، هذا ما نحتاجه ضد باريس سان جيرمان".

وتقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

وخسر ليفربول مباراة الذهاب بهدفين دون رد.