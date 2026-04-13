كرة طائرة – الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا للسيدات بالفوز على الكحول الإثيوبي
الإثنين، 13 أبريل 2026 - 18:42
كتب : حسام نور الدين
افتتح فريق الكرة الطائرة للأهلي بطولة إفريقيا للأندية للسيدات بالفوز على الكحول الإثيوبي 3-0.
وجاءت نتائج الأشواط لصالح الأهلي كالآتي: 25-4 و25-9 و25-9.
ويأتي الأهلي على رأس المجموعة الأولى مع مايو كاني الكاميروني وسي أوديكارت الإيفواري والكحول الوطني الإثيوبي.
وتضم قائمة الأهلي للبطولة كل من:
آية الشامي - ندى وليد - ميار خليفة - ملك علاء - حبيبة زعتر - زينة العلمي - سارة أمين - مي غزال - ندى حمدي - لانا كونسيساو - آية خالد - دانا شوقي - دعاء محمد - ملك إسماعيل.
وتستضيف صالة النادي الأهلي منافسات بطولة السيدات خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل.
وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة إفريقيا في آخر 3 نسخ أقيمت.
ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد التتويج باللقب 10 مرات آخرهم في 2019.
كرة طائرة - تعرف على كل مجموعات بطولة إفريقيا للسيدات في مصر كرة طائرة - الأهلي يعلن قائمة فريق السيدات المشارك في بطولة إفريقيا كرة طائرة – الكشف عن مجموعة الأهلي في بطولة إفريقيا للسيدات كرة طائرة - رباعية محلية تاريخية.. الأهلي بطلا لكأس مصر بفوز مثير على الزمالك انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء كرة طائرة – رسالة من سيف عابد بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي كرة طائرة – الزمالك يهزم طلائع الجيش واكتمال نصف نهائي كأس مصر كرة طائرة - مريم متولي تواصل التألق بقميص بوستو أرسيتسيو