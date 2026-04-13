كرة طائرة – الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا للسيدات بالفوز على الكحول الإثيوبي

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 18:42

كتب : حسام نور الدين

ندى حمدي - سيدات الأهلي كرة طائرة

افتتح فريق الكرة الطائرة للأهلي بطولة إفريقيا للأندية للسيدات بالفوز على الكحول الإثيوبي 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح الأهلي كالآتي: 25-4 و25-9 و25-9.

ويأتي الأهلي على رأس المجموعة الأولى مع مايو كاني الكاميروني وسي أوديكارت الإيفواري والكحول الوطني الإثيوبي.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - تعرف على كل مجموعات بطولة إفريقيا للسيدات في مصر كرة طائرة - الأهلي يعلن قائمة فريق السيدات المشارك في بطولة إفريقيا كرة طائرة – الكشف عن مجموعة الأهلي في بطولة إفريقيا للسيدات

وتضم قائمة الأهلي للبطولة كل من:

آية الشامي - ندى وليد - ميار خليفة - ملك علاء - حبيبة زعتر - زينة العلمي - سارة أمين - مي غزال - ندى حمدي - لانا كونسيساو - آية خالد - دانا شوقي - دعاء محمد - ملك إسماعيل.

وتستضيف صالة النادي الأهلي منافسات بطولة السيدات خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة إفريقيا في آخر 3 نسخ أقيمت.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد التتويج باللقب 10 مرات آخرهم في 2019.

نرشح لكم
كرة طائرة - تعرف على كل مجموعات بطولة إفريقيا للسيدات في مصر كرة طائرة - الأهلي يعلن قائمة فريق السيدات المشارك في بطولة إفريقيا كرة طائرة – الكشف عن مجموعة الأهلي في بطولة إفريقيا للسيدات كرة طائرة - رباعية محلية تاريخية.. الأهلي بطلا لكأس مصر بفوز مثير على الزمالك انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء كرة طائرة – رسالة من سيف عابد بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي كرة طائرة – الزمالك يهزم طلائع الجيش واكتمال نصف نهائي كأس مصر كرة طائرة - مريم متولي تواصل التألق بقميص بوستو أرسيتسيو
أخر الأخبار
مؤتمر سوبوسلاي: أثق في قدرتنا على قلب النتيجة أمام باريس سان جيرمان  10 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة – الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا للسيدات بالفوز على الكحول الإثيوبي 32 دقيقة | كرة طائرة
مؤتمر فليك: في مباريات أتلتيكو نكون الفريق الأفضل.. ولست قلقا بشأن التحكيم 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر سلوت: هكذا أقنعت اللاعبين بإمكانية قلب النتيجة على باريس سان جيرمان 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليكيب: اهتمام سعودي إنجليزي بـ ديمبيلي في حالة عدم تجديد تعاقده مع باريس ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر يامال: لن نترك دقيقة ضد أتلتيكو دون ضغط.. ونيمار قدوتي في كرة القدم ساعة | دوري أبطال أوروبا
ماروتا: ركلة جزاء كومو غير صحيحة.. ولسنا مستائين ساعة | الكرة الأوروبية
بيلد: بايرن يضع عينه على مدافع تشيلسي الشاب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/527158/كرة-طائرة-الأهلي-يفتتح-بطولة-إفريقيا-للسيدات-بالفوز-على-الكحول-الإثيوبي