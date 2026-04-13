مؤتمر فليك: في مباريات أتلتيكو نكون الفريق الأفضل.. ولست قلقا بشأن التحكيم

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على عدم قلقه بشأن التحكيم ضد أتلتيكو مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "علينا أن نركز أكثر على تقديم أداء قوي، وليس على النتيجة، لأنه عندما نلعب بشكل جيد نكون قادرين على تسجيل الأهداف".

وواصل "أعتقد أن المباراة ستكون مختلفة تمامًا لأن الأجواء في الملعب ستكون مختلفة كليًا، الجماهير تعرف ما الذي يحدث وما هو المطلوب، سيكون الأمر صعبًا بالنسبة لنا لكنني بالطبع أؤمن بفريقي وأؤمن بأنه يمكننا تحقيق ذلك".

وأكمل "أعلم أننا سنلعب ضد أتلتيكو قوي، لديهم لاعبون رائعون أيضًا في الهجوم، لذلك نحتاج إلى دفاع قوي ومستقر، لكن في الوقت نفسه يجب أن نكون شجعانًا في الهجوم، يجب أن نهاجم وأن نضغط وأن نستغل كل فرصة ممكنة، هذا كان الفارق في المباراة الأخيرة بيننا وبينهم، لكن في النهاية ربما يكون الغد مختلفًا تمامًا وعندها سأكون سعيدًا".

وكشف "أعتقد أن وضع فرينكي دي يونج أفضل بكثير من مارك بيرنال، سنرى اليوم، لكن أعتقد أن الأمر سيكون صعبًا عليه، فرينكي يمكنه أيضًا أن يبدأ أساسيًا، سنرى ما الذي سنقرره، لم يُحسم الأمر بعد وسنقرر هذا المساء".

وتابع "العقلية والروح مهمتان لمباراة الغد، كل ما أراه في فريقي هو كما قلت بعد مباراة إسبانيول، أن العلاقة بين الفريق والجماهير مذهلة، وأعتقد أن هذا ظهر أيضًا الآن وكذلك طوال الموسم، لدينا الجودة وفي المباريات ضد أتلتيكو نكون غالبًا الفريق الأفضل".

وشدد "جافي بإمكانه أن يلعب، هو لاعب يقدم كل شيء من أجل الفريق، وفي الملعب لا يخاف من أي شيء، هذه وضعية جيدة وسنرى أين سيبدأ وكيف، لدينا الوقت وسنحسم القرار بعد التدريب ثم سنرى ما سيحدث غدًا".

وأضاف "أنا هادئ الآن، كل شيء تغير وكان لدي الوقت الكافي لذلك، ليس لدي أي شكوك حول التحكيم، الحكم صاحب خبرة ولا يوجد أي قلق".

وأتم "لست قلقًا بشأن ما حدث خلال العام الماضي، لأن الأمر يتعلق دائمًا بكيف نريد أن نلعب كرة القدم، وأنا أعلم أننا نستطيع الدفاع بشكل أفضل بكثير، لكن كل شيء يتعلق بالفريق وليس خط الدفاع فقط، الجميع في الفريق يجب أن يكون منخرطًا وبالطبع علينا أن نكون مترابطين وأن ندافع كوحدة واحدة، وبدون الكرة من المهم أن نقلص المساحات كثيرًا وأن نكون متماسكين، عكس ما يكون عليه الوضع عندما نمتلك الكرة".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد.