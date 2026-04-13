مؤتمر سلوت: هكذا أقنعت اللاعبين بإمكانية قلب النتيجة على باريس سان جيرمان

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن كيفية إقناعه اللاعبين بإمكانية العودة وقلب النتيجة على باريس سان جيرمان.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه باريس سان جيرمان في المباراة التي ستجمعهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "ليس من المهم أن أنظر إلى مباراتي الموسم الماضي ضد باريس سان جيرمان لأننا سلنعب المباراة المقبلة بـ 5 أو 7 لاعبين مختلفين".

وأضاف "لا أعرف هل اللاعبين الحاليين سيتمكنون من تطبيق نفس التكتيك ضد باريس أم لا، لكن الفكرة الأساسية يجب أن تبقى كما هي، علينا أن نكون شرسين ونلعب بأسلوب هجومي منذ البداية وحتى النهاية، لا يوجد الكثير لنتعلمه من مباراتي الموسم الماضي".

وأكمل "كيفية التفوق على باريس سان جيرمان؟ نحن بحاجة إلى إيجاد التوازن المثالي بين اللعب الهجومي واسترجاع الكرة".

وتابع "باريس سان جيرمان استحوذ على الكرة أمامنا بنسبة 76%، هذا أول شيء علينا أن نغيره، نحن بحاجة إلى أداء استثنائي للتأهل، هذا طبيعي عندما تواجه بطل أوروبا".

وواصل "قد يجد الناس صعوبة في فهم ما سأقوله الآن، لكن النهج لن يكون مختلفا كثيرا عن مباراة الذهاب، من يعرفني يعلم أنني لا أطالب اللاعبين بعمل تكتل دفاعي طوال الـ 90 دقيقة".

وأتم "أقنعت اللاعبين بإمكانية الفوز بأننا تمكننا من تسجيل هدفين أو أكثر في 36 مباراة من 49 على أرضنا تحت قيادتي، لذلك هناك إيمان بقدرتنا على تحقيق الفوز".

وتقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

وخسر ليفربول مباراة الذهاب بهدفين دون رد.