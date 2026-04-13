مؤتمر يامال: لن نترك دقيقة ضد أتلتيكو دون ضغط.. ونيمار قدوتي في كرة القدم

شدد لامين يامال لاعب برشلونة على أنه يعتبر نيمار بمثابة قدوته في كرة القدم.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال يامال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن فريق شاب، وجميعنا مشجعون لبرشلونة وقد أظهرنا ذلك في عدة مرات، وأعتقد أن ما قمنا به طوال الموسم هو القتال من أجل الشعار، ولدينا رغبة في أن نكون مرة أخرى في نصف النهائي وغدًا سنقدم كل ما لدينا".

وواصل "غدًا سنلعب كما نعرف، بكثافة لكن دون أن نفقد أسلوب لعبنا، أعتقد أن هذا هو المفتاح، وألا نفكر أن العودة معجزة، هي مباراة صحيح أننا سنبدأ فيها بنتيجة 2-0، لكن يجب أن نلعب كما نعرف".

وأكمل "لحسن الحظ أنا ألعب في برشلونة، ولدينا لاعبون بجودة عالية، ولاعبون مخضرمون ومن طراز عالمي ويثبتون ذلك كل عام، لذلك أعتقد أن الأمر لا يعتمد عليّ فقط، لكن إذا كان الأمر كذلك فلن يزعجني أيضًا، أعتقد أن فريقًا مليئًا باللاعبين القادرين على قلب النتيجة بأنفسهم ولهذا أنا واثق في فريقي".

وتابع "ليبرون جيمس هو أحد النماذج التي يمكن أن تلهمني لمباراة الغد ولهذا وضعت صورته، أعتقد أنني سأفكر في كيف فعل ذلك وآمل أن تسير الأمور معي بشكل جيد، لدينا في فريقنا العديد من اللاعبين المخضرمين ولدينا لاعبون شباب يثبتون ما هم عليه منذ فترة، وأنا دائمًا أعتبر نفسي واحدًا من المجموعة، ولست الوحيد".

وشدد "إذا خرجنا غدًا فسيحدث ذلك ونحن نقاتل حتى النهاية، لن نترك دقيقة واحدة دون ضغط أو ركض، سنقدم كل شيء من أجل هذا الشعار، أعتقد أنها ستكون مباراة 90 دقيقة أو أكثر، لأننا متأكدون أن الأمر لم ينتهِ بعد وأن العودة ممكنة".

وأردف "في بداية الموسم تم التشكيك في مستواي بسبب إصابة العانة، لكنني كنت أريد أن تأتي هذه اللحظات لأنني أعتقد أنها اللحظات التي يظهر فيها اللاعبون الحقيقيون ولدي حماس كبير لوصول الغد بصراحة".

وأكمل "شاهدت الريمونتادا ضد باريس مرات عديدة وشاهدتها مباشرة أيضًا، أعتقد أن نيمار لاعب صنع طفولتي وهو قدوتي، وأنا ممتن لما قدمه لكرة القدم لأنه يلهم الجميع، إنه لاعب تدفع ثمن التذكرة لمشاهدته وقد تمر الأيام بعد المباراة وتفكر في لقطاته، لذلك أشكره على ما قدمه لكرة القدم وأتمنى أن يشارك في كأس العالم".

وكشف "آمل أن أحصل على الكثير من الألقاب وأن أفوز بكأس العالم ودوري الأبطال وهذا كل شيء، أعتقد أن كل ما يضيف لي ألقابًا سيجعلني سعيدًا". وأتم "نفكر في مباراة الغد وعندما لا تسير الأمور كما أريد، أحاول مساعدة الفريق وتقديم أقصى ما يمكن لمساعدته، وهذا كل شيء، فهو الشيء الوحيد الذي يهمني".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد على ملعب كامب نو.