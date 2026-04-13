ماروتا: ركلة جزاء كومو غير صحيحة.. ولسنا مستائين

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 18:01

كتب : FilGoal

جوسيبي ماروتا رئيس إنتر ميلان

يرى جيوزيبي ماروتا رئيس نادي إنتر أن ركلة الجزاء التي احتسبت على فريقه غير صحيحة.

وحقق إنتر فوزا مثيرا على كومو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليقترب من تحقيق الدوري الإيطالي.

وقال ماروتا عبر سكاي سبورت: "الجميع أكد أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح كومو على أنجي يوان بوني غير صحيحة، تخيلوا لو كان القرار مع نتيجة مختلفة؟ هذا جزء من الأخطاء التي ترتكب".

وأتم "الأخطاء تتكرر كثيرا في الفترة الأخيرة، آمل أن يتم الوصول لانسجام بين حكام الفيديو وحكم الساحة، لسنا مستائين لأننا انتصرنا".

وأحرز كومو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 89 بعد احتساب ركلة جزاء لصالح نيكو باز وسجلها لوكاس دا كونيا لتكون النتيجة 4-3.

وحافظ إنتر على تقدمه وحصل على نقاك المباراة كاملة.

الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة 75 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد كومو عند النقطة 58 في المركز الخامس.

وأصبح إنتر بحاجة للحصول على 10 نقاط من 6 مباريات للتتويج بشكل رسمي بالدوري الإيطالي.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة ضد كالياري على ملعب جيوسيبي مياتزا، بينما يلتقي كومو مع ساسولو.

الدوري الإيطالي إنتر ماروتا كومو
التعليقات
/articles/527153/ماروتا-ركلة-جزاء-كومو-غير-صحيحة-ولسنا-مستائين