إيقاف الشحات وحمدان.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية
الإثنين، 13 أبريل 2026 - 17:36
كتب : محمد جمال
أعلنت رابطة الأندية عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للتتويج بالدوري المصري.
وتم إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي وبالتالي غيابه عن مباراة بيراميدز المقبلة.
وكذلك إيقاف حامد حمدان لاعب بيراميدز وغيابه عن مباراة الزمالك.
وجاءت العقوبات كالتالي:
مباراة الأهلي وسموحة
إيقاف حسين الشحات لمباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.
إيقاف شريف رضا لاعب سموحة لمباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.
إيقاف خالد متولي لاعب سموحة وغرامة 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.
مباراة بيرامديز والمصري
إيقاف حامد حمدان لمباراة واحدة وغرامة 2500 جنيه لطرده بعد حصوله على إنذارين.
إيقاف محمد مخلوف لاعب المصري لمباراة واحدة وغرامة 2500 جنيه لطرده بعد حصوله على إنذارين.
مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا
إيقاف أحمد خليل "كالوشا" لاعب إنبي لمباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة ويأتي بيراميدز في الوصاف بـ 44 نقطة بالتساوي مع الأهلي الثالث.