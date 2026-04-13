إيقاف الشحات وحمدان.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 17:36

كتب : محمد جمال

حسين الشحات - الأهلي

أعلنت رابطة الأندية عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للتتويج بالدوري المصري.

وتم إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي وبالتالي غيابه عن مباراة بيراميدز المقبلة.

وكذلك إيقاف حامد حمدان لاعب بيراميدز وغيابه عن مباراة الزمالك.

وجاءت العقوبات كالتالي:

مباراة الأهلي وسموحة

إيقاف حسين الشحات لمباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف شريف رضا لاعب سموحة لمباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف خالد متولي لاعب سموحة وغرامة 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بيرامديز والمصري

إيقاف حامد حمدان لمباراة واحدة وغرامة 2500 جنيه لطرده بعد حصوله على إنذارين.

إيقاف محمد مخلوف لاعب المصري لمباراة واحدة وغرامة 2500 جنيه لطرده بعد حصوله على إنذارين.

مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا

إيقاف أحمد خليل "كالوشا" لاعب إنبي لمباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة ويأتي بيراميدز في الوصاف بـ 44 نقطة بالتساوي مع الأهلي الثالث.

نرشح لكم
استراحة - غزل المحلة (0)-(0) وادي دجلة.. حرس الحدود (1)-(0) فاركو.. نهاية الشوط الأول محمد بسام: "الكشاف" كان سببا في هدف إنبي.. ونلعب للمكسب وليس لهدف أي ناد آخر خبر في الجول - اتحاد الكرة يعقد اجتماعا الأربعاء لمناقشة خطة المنتخب وأحداث الأسبوع الأخير "تركيب وزراعة النجيل".. وزارة الرياضة تعلن تطورات إنشاء استاد المصري خبر في الجول - الأهلي يدعو لاجتماع طارئ برئاسة الخطيب الأربعاء للرد على اتحاد الكرة مواعيد مباريات الإثنين 13 أبريل 2026.. أربع مواجهات في الدوري ومباراتان بأبطال آسيا بسبب الأهلي.. سموحة يطالب بعدم إسناد مبارياته لـ وائل فرحان ومحمود ناجي أمادي: كنت استحق ركلة جزاء بعد التحام إمام عاشور
أخر الأخبار
مؤتمر يامال: لن نترك دقيقة ضد أتلتيكو دون ضغط.. ونيمار قدوتي في كرة القدم 58 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
ماروتا: ركلة جزاء كومو غير صحيحة.. ولسنا مستائين 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: بايرن يضع عينه على مدافع تشيلسي الشاب 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف نجم نيوكاسل الشاب 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيقاف الشحات وحمدان.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية 27 دقيقة | الدوري المصري
استراحة - غزل المحلة (0)-(0) وادي دجلة.. حرس الحدود (1)-(0) فاركو.. نهاية الشوط الأول 38 دقيقة | الدوري المصري
مايكل أوليسي يتوج بجائزة لاعب الشهر في بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: فينالدوم يستهدف العودة للدوري الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/527150/إيقاف-الشحات-وحمدان-رابطة-الأندية-تعلن-عقوبات-الجولة-الثانية-من-المرحلة-النهائية