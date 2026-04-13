سكاي: فينالدوم يستهدف العودة للدوري الإنجليزي

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 16:33

كتب : FilGoal

فينالدوم - الاتفاق ضد النصر

يستهدف جورجينيو فينالدوم لاعب الاتفاق السعودي العودة مجددا إلى الدوري الإنجليزي.

وينتهي تعاقد فينالدوم مع الاتفاق بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت شبكة سكاي أن فينالدوم يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل بعد انتهاء تعاقده.

وأشار التقرير إلى أن فينالدوم -35 عاما- لا يخطط للاعتزال ويرى أنه لا يزال أمام الكثير ليقدمه على أعلى مستوى.

وساهم فينالدوم في 20 هدفا مع الاتفاق هذا الموسم بتسجيل 14 وصناعة 6 آخرين.

وأوضح التقرير أن تركيز فينالدوم الحالي هو العودة مجددا إلى أوروبا وتحديدا الدوري الإنجليزي.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي وبات خارج المنافسة على مقاعد التأهل الآسيوي.

وسبق وأن خاض فينالدوم 237 مباراة بقميص ليفربول على مدار خمسة مواسم.

وتوج اللاعب الهولندي خلال تلك الفترة بألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان في 2021.

سكاي: فينالدوم يستهدف العودة للدوري الإنجليزي
