اتحاد جدة يتكفل بشراء 30 ألف تذكرة لجماهيره أمام الوحدة أسيويا

تكفل نادي اتحاد جدة بشراء 30 ألف تذكرة لجماهيره بمباراة الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذلك عبر مؤسسته غير الربحية.

ويلعب اتحاد جدة ضد الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي البطولة يوم الثلاثاء بجدة.

وأفاد النادي عبر موقعه: "مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية وبدعم من أعضاء مجلس إدارتها تتكفل بشراء 30 ألف تذكرة مخصصة لجماهير النادي لمساندة الفريق في أولى مبارياته ضمن المنافسات الآسيوية".

ويهدف اتحاد جدة لتحفيز الحضور الجماهيري في مواجهة الوحدة الإماراتي.

وكان الفريق قد حجز مكانه في هذا الدور بعد أن أنهى مرحلة المجموعات في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على الوحدة الذي جاء خامسًا.

في حالة عبور دور الـ16 سيلعب اتحاد جدة أمام جماهيره في مدينة جدة التي تستضيف الأدوار النهائية بنظام التجمع.