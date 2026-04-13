محمد بسام: "الكشاف" كان سببا في هدف إنبي.. ونلعب للمكسب وليس لهدف أي ناد آخر

كشف محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، تفاصيل خطئه في هدف تعادل إنبي.

وخطف إنبي نقطة تعادل في الدقائق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا بالتعادل 1-1 في الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على اللقب للدوري المصري.

تقدم إنبي مبكرا في الدقيقة 23، ولكن قبل 5 دقائق على نهاية اللقاء أدرك أحمد كالوشا التعادل لإنبي بعد عرضية مروان داوود، لم ينجح بسام في التعامل معها.

وقال بسام في تصريحات لراديو أون سبورت: "هدف إنبي جاء من ركنية سهل التعامل معها، ولكن الكرة جاءت في اتجاه كشاف الإضاءة في الاستاد، وبالتالي الرؤية غابت عني للحظة ولم أكن أعرف أين الكرة."

وتابع "حاولت اتخاذ خطواتي وفقا لآخر لحظة رأين فيها الكرة في نفس المسار، ولكن الكرة اختفت من أمامي في لحظة، بالإضافة لتيارات الهواء في الملعب."

وأكمل "وارد أن يخطئ الحارس، وكل مرة تخطئ تتعلم من الخطأ في إبعاد الكرة أو عدم الإمساك بها، ولكن هذا الخطأ لا أعرف ماذا أتعلم منه لأنه شيء قدري بحت، وأنا راضي بقضاء الله."

وكشف بسام عن تفاصيل ما دار مع مصطفى فتحي مدرب الحراس في سيراميكا "تحدث معي لدعمي وقال لي (أنت أحد الأسباب إن الفريق يكون موجود في المربع الذهبي)، ولكن لم نتحدث عن الكرة تحديدا."

وأضاف حارس سيراميكا "أنا صريح مع نفسي، وأبحث عن التعلم من أخطائي، ولكن ماذا أتعلم من تلك الكرة."

وانتقد طريقة الإضاءة في ملعب بتروسبورت "كشاف ملعب بتروسبورت موجود في أماكن غير مريحة للحارس، فهو ملعب له طبيعة خاصة، ورغم ذلك معظم الكرات العرضية طوال المباراة خرجت ونجحت في إبعادها في التوقيت المضبوط، ولكن في لحظة ربنا أراد أن نخرج بنتيجة التعادل."

وتمسك بسام بأمل سيراميكا في المنافسة هذا الموسم في الدوري "مازلنا محافظين على مركزنا، للمنافسة من أجل التأهل واللعب في بطولة الكونفدرالية وتحقيق هدف النادي."

وتابع "علي ماهر مدرب الفريق، زرع داخل اللاعبين أن كل مباراة نلعبها من أجل المكسب وتحقيق النقاط الثلاث، فزنا هذا الموسم 6 مباريات متتالية، نادي الزمالك فقط هو من أجل سلسلة فوز أعلى هذا الموسم، وهو شيء جديد على فريقنا هذا الموسم بتحقيق الفوز في عدد مباريات متتالية."

وأتم حديثه عن المنافسة "مبارياتنا أمام الفرق الكبيرة صعبة جدا، وكان هناك لغط قبل مباراة الأهلي بأن الفريق لديه 11 لاعبا مصابا و5 لاعبين معارين من الأهلي، وهو ما اعتبره البعض تمهيد لنتيجة ما، وهو ما اعتبرناه غير مقبول، وكان هدفنا الرد على هذا الحديث، وكنا ندا للأهلي وكنا قادرين على الخروج بمكسب من المباراة، فريق سيراميكا يلعب على هدفه وليس لهدف أي ناد آخر.. نلعب أمام الزمالك وبيراميدز من أجل المكسب فقط."

التعادل أبقى سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

وسيلتقي سيراميكا في الجولة المقبلة مع سموحة، قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز.