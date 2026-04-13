توتوسبورت: كأس العالم الفرصة الأخيرة.. ميلان يجمد مفاوضات التجديد مع لياو

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 15:58

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - ميلان - كريستيان بوليسيتش

استقر نادي ميلان على تجميد مفاوضات تجديد تعاقد رافائيل لياو خلال الفترة الحالية.

لياو كان قد مدد عقده مع ميلان حتى 2028 ويتواجد فيه شرط جزائي مقابل 170 مليون يورو.

وكانت هناك نية لتجديد التعاقد حتى 2030 قبل أن تتجمد المفاوضات نظرا لخلافات اللاعب مع ماسيمليانو أليجري مدرب الفريق.

تغيرت الخطة فانهار الروسونيري.. ميلان يسقط أمام أودينيزي بثلاثية الصحوة مستمرة.. نابولي يفوز على ميلان ويتخطاه في الترتيب التشكيل – دي بروين في وسط نابولي.. ونكونكو يقود هجوم ميلان سكاي تكشف سبب استبعاد هويلوند من مواجهة ميلان

وكشفت صحيفة توتوسبورت أن ميلان جمّد مفاوضات تجديد تعاقد رافائيل لياو بسبب سلوكياته.

وأشار التقرير إلى أن الأمل الوحيد حاليا إعادة تقييم نفسه مع البرتغال في كأس العالم.

اللاعب قد يغادر ميلان بنسبة كبيرة خلال الموسم المقبل بسبب خلافه مع ماسيميليانو أليجري الذي لا يشركه بصفة أساسية خلال الموسم الحالي.

ميلان يرى أن الموعد قد حان للانفصال والصيف المقبل قد يكون الفرصة الأخيرة للحصول على مبلغ جيد مقابل بيع اللاعب.

ميلان كان سيطلب ضم اللاعب مقابل ما يزيد عن 100 مليون ولكن مع الخلافات وعدم مشاركته بشكل أساسي قد يكون النادي مستعدا لسماع العروض بحوالي 50 مليون فقط.

لياو شارك خلال الموسم الحالي في 26 مباراة وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة هدفين.

سكاي: فينالدوم يستهدف العودة للدوري الإنجليزي شبكة ESPN: نبأ سار للأرجنتين وسيء لتوتنام بعد الكشف عن مدة غياب روميرو مجموعة مصر - مونت كارلو: فيفا يدرس تنظيم دورة رباعية لتحديد "بديل إيران" ليكيب: سان جيرمان وديمبيلي يتفقان على الانتظار بشأن التجديد حتى نهاية الموسم فابريجاس: فخور بشجاعة كومو أمام إنتر رغم الخسارة كيفو: سأقول مثل زملائي أن هدف إنتر التأهل لدوري أبطال أوروبا الكشف عن سبب تواجد لاوتارو على دكة إنتر أمام كومو رغم الإصابة أبطال أوروبا - عودة باركولا.. قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول
سكاي: فينالدوم يستهدف العودة للدوري الإنجليزي 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتحاد جدة يتكفل بشراء 30 ألف تذكرة لجماهيره أمام الوحدة أسيويا 10 دقيقة | سعودي في الجول
محمد بسام: "الكشاف" كان سببا في هدف إنبي.. ونلعب للمكسب وليس لهدف أي ناد آخر 19 دقيقة | الدوري المصري
شبكة ESPN: نبأ سار للأرجنتين وسيء لتوتنام بعد الكشف عن مدة غياب روميرو 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توتوسبورت: كأس العالم الفرصة الأخيرة.. ميلان يجمد مفاوضات التجديد مع لياو 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
مجموعة مصر - مونت كارلو: فيفا يدرس تنظيم دورة رباعية لتحديد "بديل إيران" ساعة | أمريكا
ليكيب: سان جيرمان وديمبيلي يتفقان على الانتظار بشأن التجديد حتى نهاية الموسم ساعة | الكرة الأوروبية
ظهور مفاجئ لـ كورتس جونز في تدريب ليفربول قبل لقاء سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
