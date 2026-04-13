توتوسبورت: كأس العالم الفرصة الأخيرة.. ميلان يجمد مفاوضات التجديد مع لياو

استقر نادي ميلان على تجميد مفاوضات تجديد تعاقد رافائيل لياو خلال الفترة الحالية.

لياو كان قد مدد عقده مع ميلان حتى 2028 ويتواجد فيه شرط جزائي مقابل 170 مليون يورو.

وكانت هناك نية لتجديد التعاقد حتى 2030 قبل أن تتجمد المفاوضات نظرا لخلافات اللاعب مع ماسيمليانو أليجري مدرب الفريق.

وكشفت صحيفة توتوسبورت أن ميلان جمّد مفاوضات تجديد تعاقد رافائيل لياو بسبب سلوكياته.

وأشار التقرير إلى أن الأمل الوحيد حاليا إعادة تقييم نفسه مع البرتغال في كأس العالم.

اللاعب قد يغادر ميلان بنسبة كبيرة خلال الموسم المقبل بسبب خلافه مع ماسيميليانو أليجري الذي لا يشركه بصفة أساسية خلال الموسم الحالي.

ميلان يرى أن الموعد قد حان للانفصال والصيف المقبل قد يكون الفرصة الأخيرة للحصول على مبلغ جيد مقابل بيع اللاعب.

ميلان كان سيطلب ضم اللاعب مقابل ما يزيد عن 100 مليون ولكن مع الخلافات وعدم مشاركته بشكل أساسي قد يكون النادي مستعدا لسماع العروض بحوالي 50 مليون فقط.

لياو شارك خلال الموسم الحالي في 26 مباراة وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة هدفين.