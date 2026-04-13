مجموعة مصر - مونت كارلو: فيفا يدرس تنظيم دورة رباعية لتحديد "بديل إيران"

كشف راديو مونت كارلو عن خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حال إعلان إيران الانسحاب من المشاركة في كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم يونيو المقبل.

وفشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي على يد البوسنة والهرسك.

وفاز منتخب البوسنة على حساب إيطاليا بركلات الترجيح في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم عن قارة أوروبا.

ولا يزال موقف إيران غامضا من المشاركة في كأس العالم شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط والحرب ضد أمريكا وإسرائيل.

وأوضحت مونت كارلو، أن إيطاليا لا زال أمامها فرصة في ظل اقتراح فيفا الفريد من نوعه، بحسب الإذاعة الفرنسية.

وأوضحت مونت كارلو أن فيفا يدرس إقامة دورة رباعية من 4 فرق، بواقع فريقين من أوروبا، وفريقين من آسيا الأعلى تصنيفا التي لم تتأهل للمونديال.

ووفقا للتصنيف المحتمل فإن إيطاليا والدنمارك يمكنهما المشاركة في الدورة الرباعية من قارة أوروبا، فيما تشارك الإمارات ومنتخب آسيوي آخر الأعلى تصنيفا.

ولم تكشف مونت كارلو عن الموعد المقترح لإقامة الدورة الرباعية لاكتمال الـ48 منتخبا.

وسبق أن أوضح أحمد دنيا مالي وزير الرياضة الإيراني أن الحكومة الإيرانية لن تتخذ أي قرار حول مشاركة ​منتخب إيران في كأس العالم، إلا بعد تلقي رد ‌من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تغيير مكان إقامة مباريات الفريق.

ويقع منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.