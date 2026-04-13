ليكيب: سان جيرمان وديمبيلي يتفقان على الانتظار بشأن التجديد حتى نهاية الموسم

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 15:28

كتب : FilGoal

ليفربول - باريس سان جيرمان - عثمان ديمبيلي

استقر نادي باريس سان جيرمان ولاعبه عثمان ديمبيلي على تأجيل ملف تجديد تعاقده حتى نهاية الموسم الجاري.

باريس سان جيرمان

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان ولاعبه عثمان ديمبيلي يفضلان التريث والانتظار بشأن تجديد تعاقده حتى نهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى أن تجديد التعاقد سوف يعتمد على أداء النادي في البطولات المتبقية.

ديمبيلي مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2028، لكن المفاوضات لتجديد عقده لم تتقدم بشكل إيجابي حتى الآن.

وهو ما دفع وكيله للبحث عن خيارات أخرى خارج باريس وفقا للتقارير المختلفة في الأسابيع الماضية.

وخاض عثمان ديمبيلي هذا الموسم 31 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات.

وساهم ديمبيلي في 22 هدفا بعد تسجيل 14 وصناعة 8 آخرين.

باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي
ليكيب: سان جيرمان وديمبيلي يتفقان على الانتظار بشأن التجديد حتى نهاية الموسم ساعة | الكرة الأوروبية
