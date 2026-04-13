مبابي يعود لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة بايرن

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 14:24

كتب : FilGoal

عاد كيليان مبابي هداف ريال مدريد إلى تدريبات فريقه يوم الاثنين بعد غيابه يوم الأحد.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعد الخسارة 1-2 في لقاء الذهاب بسنتياجو برنابيو.

وغاب كيليان عن تدريب الأحد بسبب إصابته بجرح في الوجه.

وشارك الدولي الفرنسي في تدريب الاثنين بشكل طبيعي مع وضع لاصق على وجهه يغطي الجرح.

وأصيب مبابي خلال تعادل ريال مدريد مع جيرونا بهدف في إطار الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وأوضحت جريدة أس أن الجرح الذي تعرض له مبابي أمام جيرونا احتاج إلى تدخل طبي بثلاث غرز.

وأضاف التقرير أن مبابي سيشارك أمام بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بشكل طبيعي.

لكن الجهاز الطبي يعمل حاليا على تجهيز إجراء وقائي لحماية وجه مبابي.

واستمرت لعنة عودة كيليان مبابي للمشاركة مع ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة، إذ شارك في 3 مباريات في مختلف المسابقات.

وخسر الفريق مباراتين أمام ريال مايوركا وبايرن ميونيخ وتعادل مع جيرونا.

