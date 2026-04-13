خبر في الجول - اتحاد الكرة يعقد اجتماعا الأربعاء لمناقشة خطة المنتخب وأحداث الأسبوع الأخير

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا يوم الأربعاء المقبل في مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر.

وعلم FilGoal.com، أن اتحاد الكرة قرر عقد الاجتماع لمناقشة خطة إعداد المنتخب لكأس العالم، وكذلك كل الأمور التي شهدتها الساحة الكروية خلال الأسبوع الأخير.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

ويدرس مجلس إدارة الاتحاد الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي بعد أحداث مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، كما علم FilGoal.com

وتعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في مباراة شهدت اعتراضا من الفريق الأحمر على عدم اكتساب ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

كما سيدرس الاتحاد في اجتماعه كل الأمور المتعلقة الخاصة بلجان التظلمات والحكام، وفقا لم ورد إلى FilGoal.com

وكان الأهلي دعا لاجتماع طارئ يوم الأربعاء أيضا، من أجل الرد على اتحاد الكرة في 3 قضايا.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وغادر وفد النادي الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام جلسة الاستماع لمحادثات الحكام لمباراة سيراميكا كليوباترا بناء على طلب الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن وفد الأهلي غادر المقر ولم تقم جلسة الاستماع لعدم تواجد من كان مصرحا لهم بالتواجد في المنطقة الفنية للمباراة.

وحضر وفد الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ وجمال جبر وناصر عباس وخبير أصوات.

وأوضح أمين الاتحاد في خطابه أن "الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو تقتصر على اثنين من الجهاز الفني والإداري المرتبط بالمباراة والذي كان مصرحا لهم بالتواجد في المنطقة الفنية للقاء دون سواهم".

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري، في لقاء شهد عدم احتساب محمود وفا ركلة جزاء للأهلي في الثواني الأخيرة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وطالب الأهلي في البيان "سماع المحادثة بين حكم المباراة وحكم الفيديو أثناء مراجعة الحالة، استنادا إلى تصريحات أوسكار رويز الذي أكد على أحقية كل ناد في ذلك نظير سداد الرسوم المالية، والإعلان عن تفاصيل المحادثة لضمان النزاهة والشفافية".

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، تحليل أوسكاررويز رئيس لجنة الحكام للحالة، مع الاستشهاد بحالة من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات في أولمبياد باريس 2024.