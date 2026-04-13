خبر في الجول - اتحاد الكرة يعقد اجتماعا الأربعاء لمناقشة خطة المنتخب وأحداث الأسبوع الأخير

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 14:20

كتب : بسام أبو بكر

هاني أبو ريدة - الاتحاد المصري لكرة القدم

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا يوم الأربعاء المقبل في مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر.

وعلم FilGoal.com، أن اتحاد الكرة قرر عقد الاجتماع لمناقشة خطة إعداد المنتخب لكأس العالم، وكذلك كل الأمور التي شهدتها الساحة الكروية خلال الأسبوع الأخير.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

بسبب الأهلي.. سموحة يطالب بعدم إسناد مبارياته لـ وائل فرحان ومحمود ناجي خبر في الجول - جلسة في الأهلي للرد على اتحاد الكرة بعد فشل جلسة الاستماع في الجول يكشف كواليس تواجد وفد الأهلي في اتحاد الكرة لحضور جلسة الاستماع

ويدرس مجلس إدارة الاتحاد الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي بعد أحداث مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، كما علم FilGoal.com

وتعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في مباراة شهدت اعتراضا من الفريق الأحمر على عدم اكتساب ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

كما سيدرس الاتحاد في اجتماعه كل الأمور المتعلقة الخاصة بلجان التظلمات والحكام، وفقا لم ورد إلى FilGoal.com

وكان الأهلي دعا لاجتماع طارئ يوم الأربعاء أيضا، من أجل الرد على اتحاد الكرة في 3 قضايا.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وغادر وفد النادي الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام جلسة الاستماع لمحادثات الحكام لمباراة سيراميكا كليوباترا بناء على طلب الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن وفد الأهلي غادر المقر ولم تقم جلسة الاستماع لعدم تواجد من كان مصرحا لهم بالتواجد في المنطقة الفنية للمباراة.

وحضر وفد الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ وجمال جبر وناصر عباس وخبير أصوات.

وأوضح أمين الاتحاد في خطابه أن "الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو تقتصر على اثنين من الجهاز الفني والإداري المرتبط بالمباراة والذي كان مصرحا لهم بالتواجد في المنطقة الفنية للقاء دون سواهم".

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري، في لقاء شهد عدم احتساب محمود وفا ركلة جزاء للأهلي في الثواني الأخيرة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وطالب الأهلي في البيان "سماع المحادثة بين حكم المباراة وحكم الفيديو أثناء مراجعة الحالة، استنادا إلى تصريحات أوسكار رويز الذي أكد على أحقية كل ناد في ذلك نظير سداد الرسوم المالية، والإعلان عن تفاصيل المحادثة لضمان النزاهة والشفافية".

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، تحليل أوسكاررويز رئيس لجنة الحكام للحالة، مع الاستشهاد بحالة من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات في أولمبياد باريس 2024.

محمد بسام: "الكشاف" كان سببا في هدف إنبي.. ونلعب للمكسب وليس لهدف أي ناد آخر "تركيب وزراعة النجيل".. وزارة الرياضة تعلن تطورات إنشاء استاد المصري خبر في الجول - الأهلي يدعو لاجتماع طارئ برئاسة الخطيب الأربعاء للرد على اتحاد الكرة مواعيد مباريات الإثنين 13 أبريل 2026.. أربع مواجهات في الدوري ومباراتان بأبطال آسيا بسبب الأهلي.. سموحة يطالب بعدم إسناد مبارياته لـ وائل فرحان ومحمود ناجي أمادي: كنت استحق ركلة جزاء بعد التحام إمام عاشور مودرن يعلن إصابة أحمد مصطفى بكسر في اليد مؤتمر ميلود حمدي: هذا الفارق بين الإسماعيلي والاتحاد.. وضيق الوقت التحدي الأكبر
محمد بسام: "الكشاف" كان سببا في هدف إنبي.. ونلعب للمكسب وليس لهدف أي ناد آخر دقيقة | الدوري المصري
شبكة ESPN: نبأ سار للأرجنتين وسيء لتوتنام بعد الكشف عن مدة غياب روميرو 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توتوسبورت: كأس العالم الفرصة الأخيرة.. ميلان يجمد مفاوضات التجديد مع لياو 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
مجموعة مصر - مونت كارلو: فيفا يدرس تنظيم دورة رباعية لتحديد "بديل إيران" 51 دقيقة | أمريكا
ليكيب: سان جيرمان وديمبيلي يتفقان على الانتظار بشأن التجديد حتى نهاية الموسم 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
ظهور مفاجئ لـ كورتس جونز في تدريب ليفربول قبل لقاء سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
مبابي يعود لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة بايرن 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - اتحاد الكرة يعقد اجتماعا الأربعاء لمناقشة خطة المنتخب وأحداث الأسبوع الأخير 2 ساعة | الدوري المصري
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
