فابريجاس: فخور بشجاعة كومو أمام إنتر رغم الخسارة

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 14:08

كتب : FilGoal

أعرب سيسك فابريجاس مدرب كومو عن فخره بأداء فريقه رغم الخسارة 4-3 أمام إنتر في مباراة مثيرة.

يسعى كومو للتواجد في أول 4 مراكز لخطف بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا، ويحتل الفريق المركز الخامس حاليا.

وقال فابريجاس لشبكة دازن: "فخور جدا بلاعبي فريقي، أظهروا شجاعة كبيرة وقدرة على المنافسة أمام أي فريق".

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل رائع وتقدمنا بهدفين، لكن إنتر استغل كل الأخطاء وعاقبنا".

وتابع "لا أنظر إلى جدول الترتيب منذ بداية الموسم ولن أبدأ الآن، الأهم هو الأداء والتطور".

وأوضح "هذه مباراة تؤكد أننا نمتلك الشجاعة والرغبة، وقدمنا أداء قويا أمام فريق من الأفضل".

وأكمل "قد نرتكب أخطاء، لكننا فريق شاب ونتعلم، وهذا جزء من عملية التطور".

وشدد "صنعنا العديد من الفرص، وليس من السهل الوصول لمرمى إنتر بهذا الشكل".

واختتم "سنواصل العمل، لا يزال أمامنا مباريات مهمة هذا الموسم وسنرى أين ننهي المشوار".

الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة 75 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد كومو عند النقطة 58 في المركز الخامس.

وأصبح إنتر بحاجة للحصول على 10 نقاط من 6 مباريات للتتويج بشكل رسمي بالدوري الإيطالي.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة ضد كالياري على ملعب جيوسيبي مياتزا، بينما يلتقي كومو مع ساسولو.

