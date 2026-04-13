"تركيب وزراعة النجيل".. وزارة الرياضة تعلن تطورات إنشاء استاد المصري

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 13:45

كتب : FilGoal

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن تطورات إنشاء استاد المصري الجديد في بورسعيد.

وأعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي عن الانتهاء من أعمال تركيب وزراعة النجيل بالملعب الرئيسي، وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة دوليا."

وأضافت الوزارة "أعمال الزراعة تمت باستخدام نظام النجيلة الهايبرد (Hybrid Grass)، الذي يجمع بين النجيل الطبيعي والصناعي، بما يضمن تحمل كثافة الاستخدام والحفاظ على جودة أرضية الملعب."

وأكملت "كما تم تطبيق أحدث نظم الري والصيانة لضمان استدامة كفاءة الملعب على المدى الطويل."

ويقام مشروع استاد المصري على مساحة 48 ألف متر مربع.

ويضم الاستاد ملعب رئيسي قانوني، وشاشتي عرض إلكترونيتين، ومنظومة إضاءة تليفزيونية مطابقة لمعايير البث إلى جانب مظلة معندية أعلى المقصورة.

كما يشمل الاستاد مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، من بينها غرف خلع الملابس، وقاعات إعلامية، وخدمات متطورة للجماهير.

ويتواجد فندق لإقامة اللاعبين، إلى جانب تزويده بأحدث الأنظمة مثل مكافحة الحريق، والصوتيات، وغرف الكهرباء، وأعمال التكييف، بما يوفر بيئة رياضية متكاملة.

