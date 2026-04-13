كيفو: سأقول مثل زملائي أن هدف إنتر التأهل لدوري أبطال أوروبا

أشاد كريستيان كيفو بأداء إنتر بعد الفوز المثير على كومو بنتيجة 4-3، مؤكدا أن فريقه أظهر شخصية قوية بعد التأخر.

الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة 75 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد كومو عند النقطة 58 في المركز الخامس.

وأصبح إنتر بحاجة للحصول على 10 نقاط من 6 مباريات للتتويج بشكل رسمي بالدوري الإيطالي.

وقال كيفو لشبكة دازن الإيطالية: "كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة، عانينا في الشوط الأول وتأخرنا بهدفين، لكن تقليص الفارق منحنا الثقة".

وأضاف "في الشوط الثاني رفعنا الإيقاع وأظهرنا شخصية قوية ونجحنا في قلب النتيجة، رغم صعوبة اللقاء".

وتابع "هذا الفوز يعكس نضج الفريق وقدرته على التعامل مع لحظات المباراة المختلفة".

وأشار إلى أهمية الكرات الثابتة، قائلا "عملنا عليها بشكل خاص، ولدينا لاعبين مميزين في تنفيذها واستغلالها".

وأكمل "مع تبقي عدة جولات، يجب أن نرفع طموحاتنا ونفهم أهمية كل مباراة من أجل توسيع الفارق".

وعن سباق اللقب، قال: "سأتحدث مثل زملائي وأقول إن هدفنا هو التأهل لدوري الأبطال، ولم نحسم أي شيء حتى الآن".

واختتم تصريحاته بالإشادة بأداء دينزل دومفريس قائلا: "وجوده يمنحنا قوة إضافية خاصة في التحركات داخل منطقة الجزاء".

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة ضد كالياري على ملعب جيوسيبي مياتزا، بينما يلتقي كومو مع ساسولو.