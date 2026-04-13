الكشف عن سبب تواجد لاوتارو على دكة إنتر أمام كومو رغم الإصابة

تواجد لاوتارو مارتينيز على مقاعد بدلاء إنتر خلال مواجهة كومو، رغم تأكد غيابه بسبب الإصابة.

حقق إنتر فوزا مثيرا على كومو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليقترب من تحقيق الدوري الإيطالي.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا أنه بالرغم من تواجد لاوتارو في قائمة المباراة، إلا أن اللاعب لم يشارك في اللقاء، حيث حرص على التواجد لدعم زملائه من الملعب وغرفة الملابس.

وأشار التقرير إلى أنها ليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها لاوتارو بهذا التصرف، إذ سبق وأن تواجد على الدكة رغم الإصابة في مواجهة سابقة أمام ميلان.

ويعاني المهاجم الأرجنتيني من إصابة جديدة في عضلة الساق، ستبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين.

وكان لاوتارو قد عاد مؤخرا من إصابة سابقة في العضلة الخلفية، قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة.

الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة 75 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد كومو عند النقطة 58 في المركز الخامس.

وأصبح إنتر بحاجة للحصول على 10 نقاط من 6 مباريات للتتويج بشكل رسمي بالدوري الإيطالي.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة ضد كالياري على ملعب جيوسيبي مياتزا، بينما يلتقي كومو مع ساسولو.