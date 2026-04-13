موندو ديبورتيفو: فليك يخطط لاصطحاب فريق برشلونة بأكمله إلى مدريد

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 11:52

كتب : FilGoal

هانز فليك

ذكرت جريدة موندو ديبورتيفو أن هانز فليك مدرب برشلونة يخطط لاصطحاب الفريق بأكمله إلى مدريد لمواجهة أتليتكو مدريد.

ويحل برشلونة ضيفا على أتليتكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن فليك يولي أهمية قصوى لروح الفريق، ويريد ذهاب الجميع معًا، بمن فيهم اللاعبون المصابون وحتى باو كوبارسي الموقوف.

ويحاول برشلونة تعويض خسارته في الذهاب بثنائية نظيفة على ملعب كامب نو.

وأعلن فليك قائمة فريقه التي ستلعب مساء الثلاثاء ضد أتليتكو مدريد، وشهدت القائمة وجود مارك بيرنال المصاب.

وشهدت القائمة عودة بيرنال بعد تعافيه من الإصابة، لكن وجوده في اللقاء يتوقف على حصوله على التصريح الطبي قبل المباراة بساعات.

بينما يستمر غياب رافينيا بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - ألفارو كورتيس - تشافي أسبارت.

الوسط: بابلو جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - تومي فيرنانديز - مارك بيرنال.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - روني بردجي.

