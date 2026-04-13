مدرب كولومبوس كرو: إصابة وسام أبو علي لا تبدو جيدة.. وهذا سبب عدم استبداله سريعا

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

اعترف هنريك ريدستورم المدير الفني لفريق كولومبوس كرو بصعوبة إصابة وسام أبو علي لكنه طالب بانتظار نتيجة الفحوصات الطبية.

وتعرض وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو لإصابة قوية خلال مواجهة أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق نتيجة المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة.

وقال هنريك ريدستورم المدير الفني لفريق كولومبوس كرو في تصريحات صحفية: "تعرض وسام أبو علي للإصابة في الركبة اليمنى بعد احتكاك مع لاعب أورلاندو، ولا أعرف مدى خطورة الإصابة ويجب فحصه بدقة أولا".

وكشف ريدستورم "إصابة وسام أبو علي لا تبدو جيدة، لكن لا يمكنني قول المزيد في الوقت الحالي".

وبسؤاله هل كان من الخطأ نزول أبو علي 10 دقائق وهو مصاب أجاب "لم أكن طرفا في النقاش على الإطلاق بل بدأت بالتفكير في البديل ثم تم إبلاغي أنه يمكنه العودة للملعب".

واختتم ريدستورم تصريحاته "لم يرتكب أحد أي خطأ وقد يواجه الشخص سوء حظ على أي حال".

وتعرض وسام أبو علي للإصابة عندما سقط باكيا في الدقيقة 30 ليتم استبداله اضطراريا فيما بعد.

ورفع كولومبوس كرو رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب القسم الشرقي.

بينما رفع أورلاندو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

ويمتلك وسام أبو علي 5 أهدافه في رصيده بالدوري الأمريكي هذا الموسم بجانب صناعة هدف وحيد.

