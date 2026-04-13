أبطال أوروبا - عودة باركولا.. قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 11:18

كتب : FilGoal

عاد برادلي باركولا لقائمة باريس سان جيرمان أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وغاب باركولا عن المشاركة في المباريات منذ مارس الماضي لإصابته في الكاحل.

ويسافر باريس إلى إنجلترا اليوم استعدادا لمواجهة ليفربول مساء الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة باريس كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه - ماتفي سافونوف - ريناتو مارين

الدفاع: أشرف حكيمي - لوكاس بيرالدو - ماركينيوس - إيليا زابارني - ويليان باتشو - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش

الوسط: فيتينا - لي كانج إن - سيني مايولو - إبراهيم مباي - جواو نيفيز - درو فيرنانديز - وارن زائير إيمري -

الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - جونكالو راموس - عثمان ديمبيلي - ديزيري دوي

وانتهت مباراة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان بهدفين سجلهما دوي، وكفارتسخيليا.

