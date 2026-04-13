إصابة قوية لـ وسام أبو علي في تعادل كولومبوس كرو ضد أورلاندو بالدوري الأمريكي

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 11:05

كتب : FilGoal

تعرض وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو لإصابة قوية خلال مواجهة أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق نتيجة المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة عندما سقط باكيا في الدقيقة 30 ليتم استبداله اضطراريا فيما بعد.

ولم يعلن نادي كولومبوس كرو عن تفاصيل إصابة وسام حتى الآن.

ورفع كولومبوس كرو رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب القسم الشرقي.

بينما رفع أورلاندو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

ويمتلك وسام أبو علي 5 أهدافه في رصيده بالدوري الأمريكي هذا الموسم بجانب صناعة هدف وحيد.

ويتواجد كولومبوس كرو في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

ويتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يلعب صاحبا المركزين الثامن والتاسع ملحقا.

