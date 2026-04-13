مواعيد مباريات الإثنين 13 أبريل 2026.. أربع مواجهات في الدوري ومباراتان بأبطال آسيا

تقام أربع مباريات بمرحلة المنافسة على البقاء في الدوري اليوم الإثنين 13 أبريل 2026.

الدوري المصري

يستضيف غزل المحلة فريق وادي دجلة في تمام الخامسة مساء ضمن منافسات البقاء في الدوري.

وفي نفس التوقيت يحل حرس الحدود ضيفا على فاركو وتذاع عبر أون سبورت ماكس.

ويستضيف البنك الأهلي فريق المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر أون سبورت.

بينما يحل بتروجت ضيفا على طلائع الجيش في نفس التوقيت وتذاع عبر أون سبورت ماكس.

دوري أبطال آسيا

يواجه أهلي جدة فريق الدحيل ضمن منافسات ثمن نهائي المسابقة.

وتقام المباراة في الخامسة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يلعب الهلال ضد السد في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.