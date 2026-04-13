مواعيد مباريات الإثنين 13 أبريل 2026.. أربع مواجهات في الدوري ومباراتان بأبطال آسيا

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 10:44

كتب : FilGoal

تقام أربع مباريات بمرحلة المنافسة على البقاء في الدوري اليوم الإثنين 13 أبريل 2026.

أخبار متعلقة:
عماد النحاس: التعادل أمام بيراميدز مرضٍ في ظهوري الأول مع المصري الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقناة الناقلة الكونفدرالية - طرد وهدفان ملغيان.. تعادل بين اتحاد العاصمة وآسفي بطاقم تحكيم مصري إثارة الـ+90.. المصري يعرقل بيراميدز بتعادل مجنون في الظهور الأول للنحاس

الدوري المصري

يستضيف غزل المحلة فريق وادي دجلة في تمام الخامسة مساء ضمن منافسات البقاء في الدوري.

وفي نفس التوقيت يحل حرس الحدود ضيفا على فاركو وتذاع عبر أون سبورت ماكس.

ويستضيف البنك الأهلي فريق المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر أون سبورت.

بينما يحل بتروجت ضيفا على طلائع الجيش في نفس التوقيت وتذاع عبر أون سبورت ماكس.

دوري أبطال آسيا

يواجه أهلي جدة فريق الدحيل ضمن منافسات ثمن نهائي المسابقة.

وتقام المباراة في الخامسة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يلعب الهلال ضد السد في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

نرشح لكم
بسبب الأهلي.. سموحة يطالب بعدم إسناد مبارياته لـ وائل فرحان ومحمود ناجي أمادي: كنت استحق ركلة جزاء بعد التحام إمام عاشور مودرن يعلن إصابة أحمد مصطفى بكسر في اليد مؤتمر ميلود حمدي: هذا الفارق بين الإسماعيلي والاتحاد.. وضيق الوقت التحدي الأكبر خلال ظهوره الثاني.. داري يسجل في خسارة فريقه أمام يوجوردونيس في الدوري السويدي خبر في الجول - جلسة في الأهلي للرد على اتحاد الكرة بعد فشل جلسة الاستماع في الجول يكشف كواليس تواجد وفد الأهلي في اتحاد الكرة لحضور جلسة الاستماع سيد عبد الحفيظ: لا توجد لائحة تمنعني من حضور جلسة الاستماع.. ونحن أصحاب الحق
بيرنال يعود لقائمة برشلونة أمام أتليتكو مدريد ولكن 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إصابة قوية لـ وسام أبو علي في تعادل كولومبوس كرو ضد أورلاندو بالدوري الأمريكي 11 دقيقة | أمريكا
الرياضية: كوليبالي خارج حسابات الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 12 دقيقة | سعودي في الجول
دوكو: الفوز أمام أرسنال يعني أن الأمر بأيدينا.. وما حققناه استثنائي 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الكوكي مرشح لتدريب شبيبة القبائل الجزائري 10 ساعة | الوطن العربي
تورام: رد الفعل السريع مفتاح المكسب.. والاسكوديتو لم يحسم بعد 11 ساعة | الكرة الأوروبية
بسبب الأهلي.. سموحة يطالب بعدم إسناد مبارياته لـ وائل فرحان ومحمود ناجي 11 ساعة | الدوري المصري
