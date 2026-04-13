تورام: رد الفعل السريع مفتاح المكسب.. والاسكوديتو لم يحسم بعد

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 00:00

كتب : FilGoal

ماركوس تورام

شدد ماركوس تورام مهاجم إنتر على أن رد فعل الفريق والعودة بعد التأخر في النتيجة جزء من شخصية الفريق.

وحقق إنتر ميلان انتصارا ثمينا أمام كومو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وقال تورام في تصريحات لشبكة DAZN: "القدرة على رد الفعل كفريق أمر مهم، ولم يتبقَ سوى عدد قليل من المباريات حتى النهاية، الاسكوديتو؟ طالما لم يحسم رسميا، لا يمكننا الاحتفال بالفوز".

وواصل "نجحنا في تسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، وهذا منحنا دفعة قوية للشوط الثاني، اللعب مع المنتخب كان مفيدا لي، سجلت وعدت بثقة أكبر، وهذا أفضل لإنتر".

وعن تسجيله هدفين قال: "كنت سعيدا جدا، حتى إنني لا أتذكر ماذا فعلت في الاحتفال، هل وصلت للأرقام المزدوجة؟ فعلا وصلت؟ أخيرًا استغرق الأمر وقتا أطول قليلا مما اعتدت، لكن كان لا بد أن يحدث الآن".

الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة 75 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد كومو عند النقطة 58 في المركز الخامس.

وأصبح إنتر بحاجة للحصول على 10 نقاط من 6 مباريات للتتويج بشكل رسمي بالدوري الإيطالي.

