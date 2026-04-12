كرة طائرة - تعرف على كل مجموعات بطولة إفريقيا للسيدات في مصر

الأحد، 12 أبريل 2026 - 23:36

كتب : حسام نور الدين

ندى حمدي - سيدات الأهلي كرة طائرة

أسفرت قرعة البطولة الإفريقية للكرة الطائرة سيدات عن وجود الأهلي على رأس المجموعة الأولى، التى يستضيفها النادى خلال الفترة من 11-24 أبريل الجاري.

وجاءت قرعة مجموعات البطولة كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي

مايو كاني الكاميروني

ديكارت الإيفواري

مصنع الكحول الإثيوبي

المجموعة الثانية

الأنابيب الكيني

لا لوي الكونغولي الديمقراطي

سوكوسيم السنغالي

كاليبي الغاني

جيندر لايت البوروندي

المجموعة الثالثة

قرطاج التونسي

الجمارك النيجيري

مديرية التحقيقات الجنائية الكيني

كامبالا الأوغندي

نسور الكونغو الكونغولي الديمقراطي

المجموعة الرابعة

البنك التجاري الكيني

ليتو الكاميروني

فايبرز النيجيري

أرسو السيشيلي

وتستضيف صالة النادي الأهلي منافسات بطولة السيدات خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة إفريقيا في آخر 3 نسخ أقيمت.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد التتويج باللقب 10 مرات آخرهم في 2019.

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات
