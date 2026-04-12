كرة طائرة - الأهلي يعلن قائمة فريق السيدات المشارك في بطولة إفريقيا

أعلن البرازيلي باولو ميلاجريس، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي، قائمة الفريق استعدادًا لخوض البطولة الإفريقية للأندية، والتي يستضيفها الأهلي في الفترة من 11 إلى 24 أبريل الجاري.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة غدا الإثنين:

وأقيمت قرعة دور المجموعات مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وجاء «سيدات طائرة الأهلي» على رأس المجموعة الأولى مع مايو كاني الكاميروني وسي أوديكارت الإيفواري وناشونال الإثيوبي.

‏‎‏‎‏‎وجاءت قائمة «سيدات طائرة الأهلي» كالتالي:‏

آية الشامي - ندى وليد - ميار خليفة - ملك علاء - حبيبة زعتر - زينة العلمي - سارة أمين - مي غزال - ندى حمدي - لانا كونسيساو - آية خالد - دانا شوقي - دعاء محمد - ملك إسماعيل.

وأوقعت القرعة الأهلي مع مايو كاني الكاميروني وأومنيسبورت ديكارت الإيفواري والكحول الوطني الإثيوبي.

وتستضيف صالة النادي الأهلي منافسات بطولة السيدات خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل.

بينما تقام نسخة الرجال خلال الفترة من 20 أبريل إلى 3 مايو المقبل في العاصمة الرواندية كيجالي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمنافسات الرجال بعد التتويج باللقب 16 مرة آخرهم في 2024.

بينما توج السويحلي الليبي بلقب النسخة الأخيرة من بطولة إفريقيا للرجال.

أما على مستوى السيدات فتوج فريق الزمالك بلقب بطولة إفريقيا في آخر 3 نسخ أقيمت.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد التتويج باللقب 10 مرات آخرهم في 2019.