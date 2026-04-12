كونتي: أرتبط بعقد مع نابولي.. ولم أوافق على تدريب منتخب إيطاليا

الأحد، 12 أبريل 2026 - 23:20

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

شدد أنطونيو كونتي مدرب نابولي على ارتباطه بعقد مع فريقه ولم يقبل بمهمة تدريب منتخب إيطاليا.

وتعادل نابولي مع بارما بهدف مقابل هدف في الجولة 32 من الدوري الإيطالي اليوم الأحد.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي عن تدريبه منتخب إيطاليا: "لم أبدِ أي موافقة على أي شيء، لدي عام آخر في عقدي مع نابولي، وبعدها سأتحدث مع رئيس النادي، افهموا كلماتي جيدًا، وإذا تم تحريفها فلن أتحدث مجددًا".

وعن التعادل مع بارما قال: "استقبال هدف بعد 30 ثانية، كان من الممكن تجنبه، لم يكن بداية جيدة لمباراة كنا نعلم فيها جيدًا أننا سنواجه فريقا متكتلا دفاعيا".

وواصل "عندما تستقبل هدفًا بهذه السرعة، عليك أن تدرك أنك صعبت المباراة على نفسك منذ البداية، وهذا ما حدث،ركضنا كثيرا، وصنعنا فرصا، ونجحنا في التعادل، وكانت لدينا أيضا فرص للفوز".

وأتم "لا يمكنني قول أي شيء للاعبين، الجميع بذل أقصى ما لديه، لكن للأسف انتهت المباراة بتعادل غير عادل، إنها نقطة إضافية، ويجب أن نفكر في التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وسجل هدف بارما جابرييل سترافيزي، وأحرز هدف نابولي سكوت ماكتوميناي.

وبهذا التعادل يحتل نابولي المركز الثاني برصيد 66 نقطة، ووصل رصيد بارما للنقطة 36 في المركز 14.

