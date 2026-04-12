أمادي: كنت استحق ركلة جزاء بعد التحام إمام عاشور

يرى صامويل أمادي لاعب سموحة ان التحامه مع إمام عاشور لاعب الأهلي كان يستحق احستاب ركلة جزاء لصالحه.

وفاز الأهلي على سموحة بهدفيت مقابل هدف على استاد القاهرة بالجولة الثانية من مرحلة التتويج باللقب.

وسجل أمادي هدف سموحة في المباراة بتسديدة رائعة.

وقال أمادي عبر قناة مودرن: "استخدمت قدمي اليسرى وسجلت هدفا رائعا ضد الأهلي، ندرس المنافسين ونحاول خلق المساحات، ويجب أن نتصرف بسرعة في مثل تلك المواقف، والتسجيل ضد فريق مثل الأهلي أمر رائع".

وواصل "استبدالي ضد الأهلي كان بسبب الإصابة في العضلة الضامة بعد التحام مع تريزيجيه، وإن شاء الله سألحق بالمباراة المقبلة".

وتابع "الكرة بنهاية الشوط الأول مع إمام عاشور كانت ركلة جزاء واضحة، لأنني وصلت إلى الكرة أولا ثم ركل رجلي، توقت من الحكم أن يعود للفيديو ولكن هذا لم يحدث، إمام عاشور قال لي يا صديقي هذه ليست ركلة جزا، فقلت له أنت تعرف إنها ركلة جزاء ثم ضحكنا سويا".