يحدث لأول مرة منذ 31 عاما.. جالاتاسراي يفرط في فرصة الابتعاد بصدارة الدوري التركي

الأحد، 12 أبريل 2026 - 22:41

كتب : FilGoal

جالاتاسراي - كوجاليسبور

فرط جالاتاسراي في فرصة الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري التركي بالتعادل مع كوجاليسبور بنتيجة 1-1 في الجولة 29.

وأهدر الأسود 5 نقاط من آخر 9 وتقلص الفارق مع غريمه فنربخشة صاحب المركز الثاني لنقطتين قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

وسجل ليروي ساني الهدف الأول في الدقيقة 30 برأسية بعد عرضية إسماعيل جاكوبس.

ولأول مرة يسجل اللاعب الألماني هدفا برأسية منذ مارس 2023 عندما سجل مع بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج في الدوري الألماني.

وفي الشوط الثاني أدرك الكرواتي برونو بيتكوفيتش التعادل في الدقيقة 72 للضيوف.

ولأول مرة لا يستطيع جالاتاسراي الفوز على كوجاليسبور في نفس الموسم ذهابا وإيابا منذ موسم 1996-97 بعدما خسر ذهابا في نوفمبر الماضي 1-0.

التعادل رفع رصيد جالاتاسراي لـ 68 نقطة في الصدارة ويليه فنربخشة برصيد 66 نقطة ثم طرابزون سبور برصيد 64 نقطة في المركز الثالث.

