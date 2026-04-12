أنشيلوتي: نيمار يسير على الطريق الصحيح.. وعليه استعادة لياقته بنسبة 100%

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل أن نيمار يسير على الطريق الصحيح وقد يتم استدعائه للتواجد بكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كأس العالم 2026 الذي سيقام في كندا والمكسيك وأمريكا.

قال أنشيلوتي عبر شبكة ESPN: "نيمار على الطريق الصحيح، يجب أن يستمر بهذه الطريقة ويحسن لياقته البدنية، هو قادر إلى العودة إلى 100% من جاهزيته البدنية، لقد قلت ذلك عدة مرات وهو أمر واضح، سأستدعي اللاعبين الجاهزين".

وتابع "بعد إصابته في الركبة، عاد نيمار بشكل جيد وهو يسجل الأهداف، إنه موهبة كبيرة ومن الطبيعي أن يعتقد الناس أنه يمكنه مساعدتنا على الفوز بكأس العالم".

وغاب نيمار عن التواجد بقائمة البرازيل منذ تولي أنشيلوتي تدريبه.

ويلتقي منتخب البرازيل مع مصر وديا في أمريكا استعدادا لكأس العالم بشهر يونيو.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم بجانب المغرب وهاييتي واسكتلندا.