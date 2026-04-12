كرة طائرة – الكشف عن مجموعة الأهلي في بطولة إفريقيا للسيدات
الأحد، 12 أبريل 2026 - 21:29
كتب : FilGoal
أجريت اليوم مراسم سحب قرعة بطولة إفريقيا للسيدات للكرة الطائرة في مقر النادي الأهلي.
وأوقعت القرعة الأهلي مع مايو كاني الكاميروني وأومنيسبورت ديكارت الإيفواري والكحول الوطني الإثيوبي.
وتستضيف صالة النادي الأهلي منافسات بطولة السيدات خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل.
بينما تقام نسخة الرجال خلال الفترة من 20 أبريل إلى 3 مايو المقبل في العاصمة الرواندية كيجالي.
ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمنافسات الرجال بعد التتويج باللقب 16 مرة آخرهم في 2024.
بينما توج السويحلي الليبي بلقب النسخة الأخيرة من بطولة إفريقيا للرجال.
أما على مستوى السيدات فتوج فريق الزمالك بلقب بطولة إفريقيا في آخر 3 نسخ أقيمت.
ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد التتويج باللقب 10 مرات آخرهم في 2019.
