مودرن يعلن إصابة أحمد مصطفى بكسر في اليد
الأحد، 12 أبريل 2026 - 21:16
كتب : FilGoal
أعلن نادي مودرن سبورت إصابة لاعبه أحمد مصطفى بكسر في اليد.
وتعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته في تدريبات فريقه.
ومن المنتظر أن يغيب اللاعب عن الملاعب لفترة من أجل العلاج والتأهيل.
ويحتل مودرن سبورت المركز السادس في المجموعة الثانية للدوري المصري والتي تنافس على الهروب من الهبوط برصيد 26 نقطة.
ويلعب مودرن ضد الجونة الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من مجموعة الهروب من الهبوط.
وكان أحمد مصطفى انضم لصفوف مودرن سبورت قادما من سموحة.
