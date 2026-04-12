هيثم حسن يشارك في فوز أوفييدو على سيلتا فيجو ويقترب من مراكز البقاء

الأحد، 12 أبريل 2026 - 21:05

كتب : FilGoal

هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو ضد سيلتا فيجو

واصل ريال أوفييدو نتائجه الإيجابية وحقق الفوز سيلتا فيجو بثلاثة أهداف دون رد.

المباراة أقيمت على ملعب بالايدوس بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

الفوز هو الثاني على التوالي لريال أوفييدو ببطولة الدوري الإسباني.

بمشاركة هيثم حسن.. أوفييدو ينعش آمال البقاء بالفوز على إشبيلية عضو اتحاد الكرة: هيثم حسن يقضي إجازته في شبرا.. فهو مصري أصيل هيثم حسن - "عداء" بدأ من شوارع فرنسا وتألق في أوفييدو.. ومسيرة تفتقد اللمسة الأخيرة وزير الرياضة يرحب بانضمام هيثم حسن لـ منتخب مصر

المباراة شهدت مشاركة هيثم حسن كبديل مع أوفييدو بالدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد أوفييدو للنقطة 27 في المركز الـ 19 بفارق 6 نقاط عن ديبورتيفو ألافيش صاحب المركز 17 غير المؤدي للهبوط.

وتوقف رصيد سلتا فيجو عند النقطة 44 في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

تقدم أوفييدو بالهدف الأول في الدقسقة الخامسة عن طريق ألبيرتو ريينا.

وأضاف فيديريكو فينياس الهدف الثاني بالدقيقة 45 وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

وأضاف فينياس الهدف الثالث لأوفييدو بالدقيقة 57 مستغلا عرضية من تياجو فيرنانديز.

وسيلعب أوفييدو مباراته المقبلة بالدوري ضد فياريال يوم الخميس 23 أبريل، بينما يلتقي سيلتا فيجو ضد برشلونة على ملعب كامب نو.

نرشح لكم
رديف برشلونة يهزم إسبانيول تحت أنظار حمزة عبد الكريم وفليك ويامال تقرير: كاسادو يقرر الرحيل من برشلونة.. والدوري السعودي وجهته الأقرب أس: توني كروس يعود لريال مدريد الموسم المقبل بعد خمس تعثرات.. إشبيلية يكسر سلسلة اللافوز وينتصر على أتلتيكو مدريد مؤتمر فليك: فارق الـ 9 نقاط عن ريال مدريد جيد لكنه لم يحسم الدوري توريس: لم نحسم الدوري رغم الفوز بالدربي يامال يزين الدربي ضد إسبانيول ويوسع الفارق مع ريال مدريد انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(1) إسبانيول.. الدوري يقترب
أخر الأخبار
روسينيور: أي فريق سيفتقد إنزو.. وقرارنا كان من أجل مستقبل النادي 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بهدف خرافي.. المغرب الفاسي ينتصر على الوداد ويتصدر الدوري المغربي 22 دقيقة | الوطن العربي
كرة طائرة – الكشف عن مجموعة الأهلي في بطولة إفريقيا للسيدات 37 دقيقة | كرة طائرة
المثلوثي سجل وتعرض للطرد.. الصفاقسي يتعادل ويرفض الاقتراب من قمة الدوري التونسي 48 دقيقة | الوطن العربي
مودرن يعلن إصابة أحمد مصطفى بكسر في اليد 50 دقيقة | الدوري المصري
هيثم حسن يشارك في فوز أوفييدو على سيلتا فيجو ويقترب من مراكز البقاء ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر ميلود حمدي: هذا الفارق بين الإسماعيلي والاتحاد.. وضيق الوقت التحدي الأكبر ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: شرقي لاعب مميز ولكن.. وأود خوض المباريات مثل أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
