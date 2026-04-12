هيثم حسن يشارك في فوز أوفييدو على سيلتا فيجو ويقترب من مراكز البقاء

واصل ريال أوفييدو نتائجه الإيجابية وحقق الفوز سيلتا فيجو بثلاثة أهداف دون رد.

المباراة أقيمت على ملعب بالايدوس بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

الفوز هو الثاني على التوالي لريال أوفييدو ببطولة الدوري الإسباني.

المباراة شهدت مشاركة هيثم حسن كبديل مع أوفييدو بالدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد أوفييدو للنقطة 27 في المركز الـ 19 بفارق 6 نقاط عن ديبورتيفو ألافيش صاحب المركز 17 غير المؤدي للهبوط.

وتوقف رصيد سلتا فيجو عند النقطة 44 في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

تقدم أوفييدو بالهدف الأول في الدقسقة الخامسة عن طريق ألبيرتو ريينا.

وأضاف فيديريكو فينياس الهدف الثاني بالدقيقة 45 وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

وأضاف فينياس الهدف الثالث لأوفييدو بالدقيقة 57 مستغلا عرضية من تياجو فيرنانديز.

وسيلعب أوفييدو مباراته المقبلة بالدوري ضد فياريال يوم الخميس 23 أبريل، بينما يلتقي سيلتا فيجو ضد برشلونة على ملعب كامب نو.