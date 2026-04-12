بعد دخول القائمة لأول مرة.. عبد المنعم يشاهد تعادل نيس مع لو هافر من على دكة البدلاء
الأحد، 12 أبريل 2026 - 20:22
كتب : FilGoal
عاد محمد المنعم لقائمة نيس لأول مرة منذ نحو عام.
وتواجد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس خلال مواجهة لو هافر بالدوري الفرنسي.
وتعادل نيس مع لو هافر بهدف لكل فريق بالجولة 29 من الدوري الفرنسي.
عبد المنعم لم يشارك في المباراة ولكنه دخل قائمة الفريق لأول مرة منذ بداية الموسم.
علي ساماتا تقدم بالهدف الأول للوهافر بالدقيقة 41.
وتعادل نيس في الدقيقة 59 عن طريق التونسي علي العبدي.
التعادل رفع رصيد نيس للنقطة 28 في المركز الـ 15 بفارق 4 نقاط عن أوكسير صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.
وسبق لعبد المنعم المشاركة في مباريات ودية مع نيس خلال الفترة الماضية ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ تعافيه من الإصابة.
وسيلعب نيس مباراته المقبلة ضد ليل بالجولة 30 من الدوري الفرنسي يوم السبت 18 أبريل.
