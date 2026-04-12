نابولي يفرط في فرصة الاقتراب من إنتر بالتعادل مع بارما

الأحد، 12 أبريل 2026 - 19:06

كتب : FilGoal

سكوت ماكتوميناي - نابولي - بارما

فرط نابولي في فرصة الاقتراب خطوة من إنتر متصدر ترتيب الدوري الإيطالي بالتعادل مع بارما بنتيجة 1-1 في الجولة 32.

وحل نابولي ضيفا على بارما في ملعب إنيو تارديني.

واستقبل نابولي هدفا مبكرا للغاية بعد مرور 33 ثانية من صافرة بداية اللقاء عن طريق جابرييل ستافريزا المنفرد.

هدف البرازيلي هو ثاني أسرع هدف تستقبله شباك نابولي منذ يناير 2018 عندما سجل رودريجو بالاسيو بقميص بولونيا بعد 24 ثانية آنذاك.

وأدرك نابولي التعادل في الدقيقة 60 عن طريق سكوت ماكتوميناي بتسديدة أرضية على يمين الحارس.

وأصبح سكوت أكثر لاعب وسط تسجيلا للأهداف في آخر موسمين بالدوريات الخمس الكبرى برصيد 20 هدفا.

حاول لاعبو البارتينوبي في خطف هدف الفوز بالضغط لكن الحارس زيون سوزوكي زاد الفرصة تلو الأخرى قائدا فريقه للتعادل.

التعادل أبقى نابولي ثانيا برصيد 66 نقطة بفارق 6 نقاط عن إنتر المتصدر الذي يستعد للقاء كومو مساء اليوم الأحد.

فيما حصد بارما نقطة جعلته في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة بفارق 9 نقاط عن مراكز الهبوط.

