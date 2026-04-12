موسيالا يعلن رغبته في المشاركة مع ألمانيا بكأس العالم

أكد جمال موسيالا رغبته القوية في التواجد مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم 2026، رافضًا نصيحة الحارس الأسطوري أوليفر كان الذي طالبه بتجنب المشاركة من أجل استعادة كامل جاهزيته.

ويأتي ذلك بعد موسم صعب عانى خلاله لاعب بايرن ميونخ من إصابة قوية بكسر في الساق وخلع في الكاحل خلال كأس العالم للأندية، أبعدته عن الملاعب لما يقارب 7 أشهر، قبل أن يعود تدريجيًا للمشاركة منذ يناير الماضي تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني.

وكان كان قد صرح بأن موسيالا يجب أن يتخلى عن فكرة المشاركة في المونديال إذا لم يكن في كامل لياقته، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، خاصة بعد رد النجم الألماني السابق لوثار ماتيوس، الذي وصف تصريحات كان بأنها "غير مفهومة" وغير ضرورية قبل البطولة بفترة قصيرة.

من جانبه، تجاهل موسيالا هذه الدعوات، مؤكدًا تمسكه بحلمه، حيث قال في تصريحات نقلها موقع سبورتس مول: "بالتأكيد أريد الذهاب إلى كأس العالم"، مشيرًا إلى أن تركيزه حاليًا ينصب على مساعدة فريقه في تحقيق البطولات، قبل الانضمام إلى منتخب بلاده في الصيف.

كما دعم كومباني لاعبه، موضحًا أن تراجع مستواه أمر طبيعي بعد العودة من إصابة طويلة، مؤكدًا أنه يسير في الطريق الصحيح ويحتاج فقط إلى الوقت لاستعادة أفضل نسخة منه.

وشارك موسيالا مؤخرًا في فوز فريقه الكبير بنتيجة 5-0، حيث سجل وصنع هدفًا، في إشارة واضحة إلى تحسن حالته البدنية والفنية، ما يعزز فرصه في العودة لقائمة المدرب يوليان ناجلسمان قبل إعلان القائمة النهائية للمونديال نهاية شهر مايو.