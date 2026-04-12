خلال ظهوره الثاني.. داري يسجل في خسارة فريقه أمام يوجوردونيس في الدوري السويدي

سجل المغربي أشرف داري لاعب كالمار السويدي والمعار من الأهلي هدفه الأول بقميص فريقه الجديد أمام يورجودونيس.

وللمباراة الثانية على التوالي يشارك داري أساسيا مع الفريق الصاعد للدوري السويدي.

وتأخر الفريق بهدفين في أول 7 دقائق لكن سرعان ما عدّل النتيجة بهدفين في الدقيقة 16 و29.

وسجل داري الهدف الثاني لفريقه برأسية على يمين الحارس في الدقيقة 29 مدركا التعادل.

Djurgården har tappat en 2-0-ledning till 2-2 hemma mot Kalmar! Dari nickar in kvitteringen💥 Se alla höjdpunkter, mål och klipp från Allsvenskan på Fotbollskanalen! pic.twitter.com/lk15gmIRLG — Fotbollskanalen (@fotbollskanal) April 12, 2026

وأعاد كريستيان لين التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

لين نفسه انبرى لركلة جزاء في الدقيقة 90+5 لكن تسديدته ارتدت من القائم لتنتهي المباراة بفوز يورجودونيس 3-2.

وتعد تلك المشاركة الأولى الكاملة لداري بعدما اكتفى بــ 75 دقيقة في الجولة الأولى ضد فايستراس.

وخسر كالمار أول مباراتين في انطلاقة الدوري السويدي ويحتل حاليا المركز الثاني عشر في الترتيب.

وشارك داري في 7 مباريات بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الجاري كان منها 3 خلال فترة التوقف الحالية في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر.

وغاب داري عن 16 مباراة خلال الموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة.