خلال ظهوره الثاني.. داري يسجل في خسارة فريقه أمام يوجوردونيس في الدوري السويدي

الأحد، 12 أبريل 2026 - 18:25

كتب : FilGoal

سجل المغربي أشرف داري لاعب كالمار السويدي والمعار من الأهلي هدفه الأول بقميص فريقه الجديد أمام يورجودونيس.

وللمباراة الثانية على التوالي يشارك داري أساسيا مع الفريق الصاعد للدوري السويدي.

وتأخر الفريق بهدفين في أول 7 دقائق لكن سرعان ما عدّل النتيجة بهدفين في الدقيقة 16 و29.

وسجل داري الهدف الثاني لفريقه برأسية على يمين الحارس في الدقيقة 29 مدركا التعادل.

وأعاد كريستيان لين التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

لين نفسه انبرى لركلة جزاء في الدقيقة 90+5 لكن تسديدته ارتدت من القائم لتنتهي المباراة بفوز يورجودونيس 3-2.

وتعد تلك المشاركة الأولى الكاملة لداري بعدما اكتفى بــ 75 دقيقة في الجولة الأولى ضد فايستراس.

وخسر كالمار أول مباراتين في انطلاقة الدوري السويدي ويحتل حاليا المركز الثاني عشر في الترتيب.

وشارك داري في 7 مباريات بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الجاري كان منها 3 خلال فترة التوقف الحالية في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر.

وغاب داري عن 16 مباراة خلال الموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة.

