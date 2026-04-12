إلغاء الدرجة الأولى يمين.. تذكرتي تعلن موعد طرح تذاكر جديدة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

أعلنت شركة تذكرتي خطوة جديدة لزيادة عدد جماهير الزمالك خلال مواجهة شباب بلوزداد.

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة 17 أبريل بإياب قبل نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشارت شركة تذكرتي إلى أنه سيتم إلغاء جميع تذاكر فئة الدرجة الأولى يمين واسترداد القيمة المالية بالكامل.

كما سيتم طرح تذاكر أخرى للمباراة غدا الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساء.

وكان الزمالك قد أعلن حصوله على موافقة أمنية للحصول على 14 ألف تذكرة إضافية في مدرجات الدرجة الثالثة يسار.

وبذلك تمت زيادة عدد التذاكر من 31 ألف إلى 45 ألف تذكرة.

وفاز الزمالك على منافسه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وانتصر الزمالك على شباب بلوزداد لأول مرة في تاريخه بعد مواجهتين سابقتين خسر فيهما الأبيض.