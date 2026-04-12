سافيتش: الهلال يستهدف التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة
الأحد، 12 أبريل 2026 - 17:40
كتب : FilGoal
يستهدف سيرجي سافيتش لاعب الهلال تحقيق فريقه لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم.
ويصطدم الهلال بالسد القطري في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال سافيتش في تصريحات للصحفيين: "ستكون مباراة صعبة، لديهم مدرب كبير وهو روبرتو مانشيني ولاعبين جيدين".
وأضاف "لقد فشلنا في الوصول للنهائي مرتين، وكان لدينا أخطاء والآن لدينا مدير فني جديد ويجب علينا تحقيق اللقب".
وأردف الصربي "سنعمل جاهدين على تحقيق الفوز من أجل النادي والجماهير".
وتابع "نعلم أهمية هذه المباراة وتحدث معنا المدرب سيموني إنزاجي عن أهميتها".
الفائز بهذا اللقاء سيتأهل لنهائيات البطولة التي تقام بشكل مجمع في مدينة جدة خلال أيام.
نرشح لكم
تقرير: كاسادو يقرر الرحيل من برشلونة.. والدوري السعودي وجهته الأقرب مهاجم اتحاد جدة يغيب أمام الوحدة الإماراتي إنزاجي يتحدث عن إصابات الهلال ومواجهة مانشيني الخاصة في أبطال آسيا للنخبة جيسوس: نسير نحو لقب الدوري السعودي.. تنتظرنا 6 مباريات نهائية تأكد غياب مدافع أهلي جدة أمام الدحيل رقم قياسي جديد.. رونالدو يقود النصر للفوز على الأخدود نبيل عماد ينتصر.. النجمة يفوز على نيوم بقيادة حجازي الرياضية السعودية: اليوناني دونيس مرشح لخلافة رينارد