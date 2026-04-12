سافيتش: الهلال يستهدف التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة

يستهدف سيرجي سافيتش لاعب الهلال تحقيق فريقه لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم.

ويصطدم الهلال بالسد القطري في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال سافيتش في تصريحات للصحفيين: "ستكون مباراة صعبة، لديهم مدرب كبير وهو روبرتو مانشيني ولاعبين جيدين".

وأضاف "لقد فشلنا في الوصول للنهائي مرتين، وكان لدينا أخطاء والآن لدينا مدير فني جديد ويجب علينا تحقيق اللقب".

وأردف الصربي "سنعمل جاهدين على تحقيق الفوز من أجل النادي والجماهير".

وتابع "نعلم أهمية هذه المباراة وتحدث معنا المدرب سيموني إنزاجي عن أهميتها".

الفائز بهذا اللقاء سيتأهل لنهائيات البطولة التي تقام بشكل مجمع في مدينة جدة خلال أيام.