كرة سلة - إعلان مواعيد نصف نهائي كأس مصر 

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر لكرة السلة 2025-2026، بمشاركة فرق الأهلي والاتحاد السكندري والزمالك والمصرية للاتصالات.

ومن المقرر أن تقام مباراتي نصف النهائي يوم الجمعة المقبل، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يلتقي الاتحاد السكندري والمصرية للاتصالات في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أن تقام مباراة الزمالك والأهلي في تمام الساعة الثامنة والنصف.

فيما تقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 19 إبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الساعة الخامسة مساءً.

وتخطى الأهلي نظيره بتروجت، فيما تأهل الزمالك على حساب الشمس، وتخطى المصرية للاتصالاتسبورتنج، وتأهل الاتحاد السكندري بعدما تخطى نظيره الجزيرة، في الدور ربع النهائي.

يذكر أن الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر لكرة السلة، بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة.