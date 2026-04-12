تقرير: كاسادو يقرر الرحيل من برشلونة.. والدوري السعودي وجهته الأقرب
الأحد، 12 أبريل 2026 - 15:38
كتب : FilGoal
قرر مارك كاسادو لاعب برشلونة الرحيل من ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
مارك كاسادو
النادي : برشلونة
وبحسب صحيفة سبورت، فإن اللاعب الإسباني قرر مغادرة برشلونة بسبب توقف مفاوضات تجديد عقده مع النادي.
وذكرت الصحيفة أن تقلص عدد دقائق لعبه أدت إلى رغبته في الرحيل.
وكشفت الصحيفة أن هناك أندية سعودية تريد ضمه في الصيف المقبل، والنادي سيطلب الحصول على 20 مليون يورو لتركه.
وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 2028.
ولعب كاسادو 30 مباراة مع الفريق الكتالوني في مختلف بطولات الموسم الجاري بواقع 1321 دقيقة.
وصنع كاسادو هدف واحد ولم يسجل.
وفي حال رحيل كاسادو فستكون هذه المرة الأولى التي يخرج منها من برشلونة خلال مسيرته.
ولم ينتقل كاسادو إلى أي ناد آخر حتى لو على سبيل الإعارة من برشلونة.
نرشح لكم
تشكيل تشيلسي - جواو بيدرو يقود الهجوم ضد مانشستر سيتي عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس لأول مرة منذ نحو عام سبورت تكشف موقف بيرنال من مواجهة أتلتيكو مدريد أخيرا.. عبد المنعم يعود لقائمة نيس أمام لو هافر بعد غياب لنحو عام جوارديولا: إذا لم نفز على تشيلسي فسيكون أمر الدوري انتهى سابقة تاريخية في الدوري الألماني.. امرأة على رأس الجهاز الفني ليونيون برلين مواعيد مباريات الأحد 12 أبريل.. تشيلسي أمام مانشستر سيتي وأبطال إفريقيا بعد خمس تعثرات.. إشبيلية يكسر سلسلة اللافوز وينتصر على أتلتيكو مدريد