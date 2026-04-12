تقرير: كاسادو يقرر الرحيل من برشلونة.. والدوري السعودي وجهته الأقرب

الأحد، 12 أبريل 2026 - 15:38

كتب : FilGoal

مارك كاسادو - برشلونة

قرر مارك كاسادو لاعب برشلونة الرحيل من ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مارك كاسادو

النادي : برشلونة

برشلونة

وبحسب صحيفة سبورت، فإن اللاعب الإسباني قرر مغادرة برشلونة بسبب توقف مفاوضات تجديد عقده مع النادي.

وذكرت الصحيفة أن تقلص عدد دقائق لعبه أدت إلى رغبته في الرحيل.

قائمة برشلونة - عودة دي يونج.. واستمرار غياب رافينيا ضد إسبانيول يد - سيف الدرع يحصد لقب الدوري الإسباني مع برشلونة موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا لتجديد عقد ليفاندوفسكي سيميوني: برشلونة يضغط على الحكام؟ نحن معتادون حيث نعيش في مدريد

وكشفت الصحيفة أن هناك أندية سعودية تريد ضمه في الصيف المقبل، والنادي سيطلب الحصول على 20 مليون يورو لتركه.

وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 2028.

ولعب كاسادو 30 مباراة مع الفريق الكتالوني في مختلف بطولات الموسم الجاري بواقع 1321 دقيقة.

وصنع كاسادو هدف واحد ولم يسجل.

وفي حال رحيل كاسادو فستكون هذه المرة الأولى التي يخرج منها من برشلونة خلال مسيرته.

ولم ينتقل كاسادو إلى أي ناد آخر حتى لو على سبيل الإعارة من برشلونة.

مارك كاسادو
تشكيل تشيلسي - جواو بيدرو يقود الهجوم ضد مانشستر سيتي عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس لأول مرة منذ نحو عام سبورت تكشف موقف بيرنال من مواجهة أتلتيكو مدريد أخيرا.. عبد المنعم يعود لقائمة نيس أمام لو هافر بعد غياب لنحو عام جوارديولا: إذا لم نفز على تشيلسي فسيكون أمر الدوري انتهى سابقة تاريخية في الدوري الألماني.. امرأة على رأس الجهاز الفني ليونيون برلين مواعيد مباريات الأحد 12 أبريل.. تشيلسي أمام مانشستر سيتي وأبطال إفريقيا بعد خمس تعثرات.. إشبيلية يكسر سلسلة اللافوز وينتصر على أتلتيكو مدريد
تشكيل تشيلسي - جواو بيدرو يقود الهجوم ضد مانشستر سيتي 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يعلن حصوله على 14 ألف تذكرة إضافية أمام شباب بلوزداد 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل سيتي - مرموش على مقاعد البدلاء أمام تشيلسي.. وسيمينيو بجوار هالاند في الهجوم 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس لأول مرة منذ نحو عام 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
رديف برشلونة يهزم إسبانيول تحت أنظار حمزة عبد الكريم وفليك ويامال ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: كاسادو يقرر الرحيل من برشلونة.. والدوري السعودي وجهته الأقرب ساعة | الكرة الأوروبية
أس: توني كروس يعود لريال مدريد الموسم المقبل ساعة | الدوري الإسباني
مهاجم اتحاد جدة يغيب أمام الوحدة الإماراتي 2 ساعة | سعودي في الجول
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
