تقرير: كاسادو يقرر الرحيل من برشلونة.. والدوري السعودي وجهته الأقرب

قرر مارك كاسادو لاعب برشلونة الرحيل من ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن اللاعب الإسباني قرر مغادرة برشلونة بسبب توقف مفاوضات تجديد عقده مع النادي.

وذكرت الصحيفة أن تقلص عدد دقائق لعبه أدت إلى رغبته في الرحيل.

وكشفت الصحيفة أن هناك أندية سعودية تريد ضمه في الصيف المقبل، والنادي سيطلب الحصول على 20 مليون يورو لتركه.

وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 2028.

ولعب كاسادو 30 مباراة مع الفريق الكتالوني في مختلف بطولات الموسم الجاري بواقع 1321 دقيقة.

وصنع كاسادو هدف واحد ولم يسجل.

وفي حال رحيل كاسادو فستكون هذه المرة الأولى التي يخرج منها من برشلونة خلال مسيرته.

ولم ينتقل كاسادو إلى أي ناد آخر حتى لو على سبيل الإعارة من برشلونة.