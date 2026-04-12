أس: توني كروس يعود لريال مدريد الموسم المقبل
الأحد، 12 أبريل 2026 - 15:22
كتب : FilGoal
ذكرت جريدة أس أن نادي ريال مدريد قرر الاستعانة بلاعبه السابق توني كروس بداية من الموسم المقبل.
وأوضح التقرير أن خطة النادي تتمثل في انضمام النجم الألماني إلى الهيكل الإداري والعمل داخل مكاتب النادي.
ويرغب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في الاستعانة بخدمات كروس ضمن الإدارة الرياضية.
وأفاد التقرير بأن كروس يحظى بدعم كبير من بيريز وقادة النادي.
ويعيش البالغ من العمر 36 عاما في مدينة مدريد مع أسرته رغم أنه اعتزال اللعب في 2024.
وأنهى كروس مسيرته الكروية بعدما لعب عقد من الزمن مع ريال مدريد.
وحصد كروس 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، و5 ألقاب في كأس العالم للأندية، و4 سوبر أوروبي.
وعلى الصعيد المحلي، توج بالدوري الإسباني 4 مرات وكأس إسبانيا مرة، والسوبر الإسباني 4 مرات.
