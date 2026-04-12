سبورت تكشف موقف بيرنال من مواجهة أتلتيكو مدريد

كشفت صحيفة سبورت موقف مارك بيرنال لاعب برشلونة من مواجهة أتلتيكو مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتلتيكو مدريد في المباراة التي ستجمعهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن مارك بيرنال لن يلحق بمباراة أتلتيكو مدريد بسبب الإصابة.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة يستهدف تجهيز اللاعب لمباراة سيلتا فيجو في الدوري.

وكان بيرنال قد تعرض لإصابة في الدقيقة 62 من مباراة فريقه ضد الروخيبلانكوس في الدوري الإسباتي.

وتم استبدال اللاعب الإسباني في الدقيقة 62 لعدم قدرته على استكمال اللقاء.

ويعاني بيرنال من التواء في الكاحل.

وخسر برشلونة مباراة الذهاب على ملعبه سبوتيفاي كامب نو بهدفين دون رد بالإضافة إلى طرد باو كوبارسي والذي سيغيب عن مباراة الإياب.

وتلعب مباراة الإياب على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد.