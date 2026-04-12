أس: 3 غرز تبعد مبابي عن تدريب ريال مدريد.. وموقفه من لقاء بايرن
الأحد، 12 أبريل 2026 - 14:57
كتب : FilGoal
غاب كيليان مبابي هداف ريال مدريد عن تدريب فريقه يوم الأحد بسبب إصابته بجرح في الوجه.
وأصيب مبابي خلال تعادل ريال مدريد مع جيرونا بهدف في إطار الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.
وأوضحت جريدة أس أن الجرح الذي تعرض له مبابي أمام جيرونا احتاج إلى تدخل طبي بثلاث غرز.
وأضاف التقرير أن مبابي سيشارك أمام بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بشكل طبيعي.
لكن الجهاز الطبي يعمل حاليا على تجهيز إجراء وقائي لحماية وجه مبابي.
واستمرت لعنة عودة كيليان مبابي للمشاركة مع ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة، إذ شارك في 3 مباريات في مختلف المسابقات.
وخسر الفريق مباراتين أمام ريال مايوركا وبايرن ميونيخ وتعادل مع جيرونا.
