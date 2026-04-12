إنزاجي يتحدث عن إصابات الهلال ومواجهة مانشيني الخاصة في أبطال آسيا للنخبة

أوضح الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال أن مواجهة السد القطري تحمل طابعا استثنائيا بالنسبة له، لأنه سيلعب ضد زميله ومدربه السابق روبرتو مانشيني مدرب الفريق القطري.

ويصطدم الفريقان في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال إنزاجي في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "مباراة الاثنين أمام السد قوية لأنها مباراة الدور الواحد، الفريق القطري فريق جيد يؤدي عمله بكفاءة فنية عالية، خاصة على الأطراف، ويستحوذ على الكرة بشكل جيد".

وخص إنزاجي مواطنه روبرتو مانشيني مدرب السد بالثناء الكبير، قائلًا "لا أملك إلا أن أذكر مانشيني بكل خير، فقد كان زميلي في الملعب وفزنا معًا ببطولة الدوري، ثم أصبح مدربًا لي، وهو مدرب رائع يعتمد على اللعب الجماعي، وهو من قدَّمني للاتسيو".

وعن الإصابات التي تعرض لها الفريق أخيرًا، أوضح إنزاجي أنه لم يعلن عنها سابقًا ولم يقدم أي أعذار، مشيرًا إلى أنها كانت إصابات مفاجئة وغير متوقعة.

وقال إنزاجي "مالكوم تعرض لكدمة أثناء المران، ومحمد كنو أصيب بكدمة تحولت إلى إصابة، وبالتالي هي إصابات ليس لها علاقة بالإعداد البدني".

وأكد "الهلال يمتلك عددًا من اللاعبين الكبار في كل المراكز، ما يمنحه خيارات قوية على الرغم من الغيابات".

وتطرق المدرب الإيطالي إلى أهمية قائد الفريق سالم الدوسري، قائلًا "وجوده مهم جدا".