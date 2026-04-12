إنزاجي يتحدث عن إصابات الهلال ومواجهة مانشيني الخاصة في أبطال آسيا للنخبة

الأحد، 12 أبريل 2026 - 14:33

كتب : FilGoal

أوضح الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال أن مواجهة السد القطري تحمل طابعا استثنائيا بالنسبة له، لأنه سيلعب ضد زميله ومدربه السابق روبرتو مانشيني مدرب الفريق القطري.

ويصطدم الفريقان في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال إنزاجي في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "مباراة الاثنين أمام السد قوية لأنها مباراة الدور الواحد، الفريق القطري فريق جيد يؤدي عمله بكفاءة فنية عالية، خاصة على الأطراف، ويستحوذ على الكرة بشكل جيد".

وخص إنزاجي مواطنه روبرتو مانشيني مدرب السد بالثناء الكبير، قائلًا "لا أملك إلا أن أذكر مانشيني بكل خير، فقد كان زميلي في الملعب وفزنا معًا ببطولة الدوري، ثم أصبح مدربًا لي، وهو مدرب رائع يعتمد على اللعب الجماعي، وهو من قدَّمني للاتسيو".

وعن الإصابات التي تعرض لها الفريق أخيرًا، أوضح إنزاجي أنه لم يعلن عنها سابقًا ولم يقدم أي أعذار، مشيرًا إلى أنها كانت إصابات مفاجئة وغير متوقعة.

وقال إنزاجي "مالكوم تعرض لكدمة أثناء المران، ومحمد كنو أصيب بكدمة تحولت إلى إصابة، وبالتالي هي إصابات ليس لها علاقة بالإعداد البدني".

وأكد "الهلال يمتلك عددًا من اللاعبين الكبار في كل المراكز، ما يمنحه خيارات قوية على الرغم من الغيابات".

وتطرق المدرب الإيطالي إلى أهمية قائد الفريق سالم الدوسري، قائلًا "وجوده مهم جدا".

سافيتش: الهلال يستهدف التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة تقرير: كاسادو يقرر الرحيل من برشلونة.. والدوري السعودي وجهته الأقرب مهاجم اتحاد جدة يغيب أمام الوحدة الإماراتي جيسوس: نسير نحو لقب الدوري السعودي.. تنتظرنا 6 مباريات نهائية تأكد غياب مدافع أهلي جدة أمام الدحيل رقم قياسي جديد.. رونالدو يقود النصر للفوز على الأخدود نبيل عماد ينتصر.. النجمة يفوز على نيوم بقيادة حجازي الرياضية السعودية: اليوناني دونيس مرشح لخلافة رينارد
تقرير: مهمة مانشستر يونايتد في ضم نجم شتوتجارت تتعقد 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيمري يكشف سبب غياب إيمليانو مارتينيز عن مباراة نوتنجهام 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موسيالا يعلن رغبته في المشاركة مع ألمانيا بكأس العالم 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
خلال ظهوره الثاني.. داري يسجل في خسارة فريقه أمام يوجوردونيس في الدوري السويدي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلغاء الدرجة الأولى يمين.. تذكرتي تعلن موعد طرح تذاكر جديدة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد 40 دقيقة | الكرة المصرية
دي زيربي: لا ألوم اللاعبين.. ينقصنا فقط الثقة لتقديم كرة مميزة 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خسارة توتنام في أول اختبار مع دي زيربي.. وماتيتا ينقذ كريستال بالاس ضد نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
سافيتش: الهلال يستهدف التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة ساعة | سعودي في الجول
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
