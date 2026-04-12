سلوت يوضح موقف أليسون وكورتس جونز من المشاركة أمام سان جيرمان

الأحد، 12 أبريل 2026 - 14:21

كتب : FilGoal

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول موقف حارسه أليسون بيكر ولاعبه كورتس جونز من المشاركة أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء.

ويحل سان جيرمان ضيفا على ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا أتوقع مشاركة أليسون يوم الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان".

أضاف "إنه لا يتدرب مع الفريق بعد، وبالتالي لن يشارك يوم الثلاثاء".

وأكمل "أليسون يعمل بجد كبير على التعافي، لذلك نأمل أن يعود في المستقبل القريب".

ومن المتوقع أن يغيب جونز عن مباراة باريس سان جيرمان بسبب إصابته في الفخذ خلال الفوز على فولام.

وكشف سلوت "جونز شعر ببعض الألم في الفخذ. لم يحدث ذلك فجأة، بل كان يشعر به قبل عدة دقائق خلال اللقاء".

وأتم "سأكون متفاجئًا إذا كان اللاعب الذي خرج من المباراة مصابًا سيكون جاهزًا يوم الثلاثاء".

ويدخل ليفربول لقاء الإياب بعدما خسر الذهاب في حديقة الأمراء بثنائية نظيفة.

