جيسوس: نسير نحو لقب الدوري السعودي.. تنتظرنا 6 مباريات نهائية

الأحد، 12 أبريل 2026 - 13:42

كتب : FilGoal

يؤمن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر بأن تحقيق الفوز الـ14 على التوالي في الدوري السعودي يعد مؤشرا إيجابيا على سير فريقه نحو اللقب.

وحقق النصر انتصارا ثمينا أمام الأخدود بهدفين مقابل لا شيء في الجولة 28 من الدوري السعودي.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "من المهم جدًّا في المرحلة الأخيرة من الدوري تسلسل الانتصارات. الفوز على الأخدود يؤكد أننا سننافس بقوة، وهذا لا يغيب عن الجميع. دخلنا بقوة من البداية، وحققنا هدفنا الأول، وهو الفوز".

وأضاف "نبدأ الآن التركيز على مباراتنا المقبلة. تنتظرنا 6 نهائيات، والمهم مواصلة الصدارة حتى نهاية الموسم".

وتابع "كل ثلاثة أيام سنخوض مباراة. أمامنا الاتفاق، ثم آسيا. لدينا ضغط مباريات، ونستعد لكل مباراة على حدة، والمهم تجهيز لاعبينا بأفضل صورة".

وأردف "من المهم لنا تحقيق 14 انتصارًا متتاليًا. في كل أنحاء العالم الفوز بـ 14 مباراةً، خاصةً خلال مرحلة نهاية الدوري مهمٌّ جدًّا، وإشارةٌ إلى أننا نسلك طريقًا جيدًا نحو البطولة، لكن الأهم هو الظفر باللقب في الختام".

وسجل ثنائية النصر كل من كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس.

ووصل النصر إلى 14 انتصارا بشكل متتالي كأطول سلسلة انتصارات له في تاريخ الدوري السعودي.

ورفع النصر رصيده إلى النقطة 73 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد الأخدود عند النقطة 16 في المركز 17 وبفارق 5 نقاط عن النجمة صاحب المركز الأخير.

وتقدم كريستيانو رونالدو أولا للنصر في الدقيقة 15 بصناعة من نواف بوشال وأبرز احتفاله على طريقة كرة السلة.

ووصل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 968 في مسيرته، والهدف رقم 98 له في دوري روشن.

وعزز جواو فيليكس تقدم النصر بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، ليصل إلى المساهمة رقم 27 مع فريقه.

ليحقق النصر انتصارا ثمينا ويواصل انفراده في صدارة الدوري السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة الاتفاق الأربعاء المقبل في الجولة 29 من الدوري السعودي.

