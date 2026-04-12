اللقب الأول لـ ربيعة؟ تحديد موعد نهائي كأس الرابطة الإماراتية

حددت رابطة المحترفين الإماراتية يوم الأول من مايو المقبل موعدًا لإقامة نهائي كأس الرابطة.

وسيقام النهائي على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.

ويشهد النهائي مواجهة مرتقبة تجمع بين العين، متصدر الدوري، والوحدة صاحب المركز الرابع.

البطولة قد تصبح أول بطولة يحصدها رامي ربيعة مع فريقه العين هذا الموسم.

وينافس العين على ثلاثية تاريخية هذا الموسم.

إذ وصل إلى نهائي كأس الإمارات ضد الجزيرة الذي يضم محمد النني، أواخر الشهر المقبل.

كما يتصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن ملاحقه شباب الأهلي قبل 4 جولات من نهاية الموسم.