تأكد غياب مدافع أهلي جدة أمام الدحيل

تأكّد غياب علي مجرشي ظهير أيمن فريق أهلي جدة عن مواجهة الدحيل القطري بسبب الإصابة.

ويصطدم أهلي جدة بالدحيل يوم الاثنين، ضمن دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن مجرشي الذي واصل برنامجه العلاجي السبت بعد معاناته من إصابة عضلية سيغيب عن اللقاء.

الإصابة لحقت بمجرشي خلال مشاركته في المواجهة التجريبية للمنتخب السعودي أمام صربيا، 31 مارس الماضي، ضمن تحضيراته لكأس العالم 2026.

وتسبَّبت الإصابة في غياب الظهير الدولي عن مباراتي أهلي جدة أمام ضمك والفيحاء في الجولتين 27 و29 من الدوري السعودي.

إلى ذلك، يتَّجه الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق الأهلاوي، إلى الاعتماد على محمد عبد الرحمن في خانة الظهير الأيمن عوضًا عن مجرشي، حسبما أظهرته المناورة التي فرضها خلال الحصة التدريبية، السبت.

وشارك في المناورة المدافع البرازيلي روجر إيبانيز في إشارةٍ إلى عودته للقائمة الأساسية إلى جانب ريان حامد، فيما سيكون البلجيكي ماتيو دامس ظهيرًا أيسرَ.

وغاب إيبانيز عن المباراة الماضية أمام الفيحاء بعد أن فضَّل المدرب إراحته عقب تعرُّضه إلى إصابةٍ عضليةٍ خلال لقاء ضمك، لكنَّ الفحوصات الطبية أظهرت فيما بعد سلامته.

ويترقَّب الألماني نتائج الاختبارات الطبية التي يُجريها التركي ميريح ديميرال، وزكريا هوساوي قبل التدريبات، الأحد، لتحديد إمكانية مشاركتهما أمام الدحيل.

وقطع ديميرال شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي بعد إصابته بتمزُّقٍ في العضلة الضامَّة، أما هوساوي، الذي يواصل برنامجه العلاجي، فيعاني من إصابةٍ في الركبة.